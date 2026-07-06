Aos 67 anos, Madonna surpreende com um penteado retrô que gera reações dos fãs.

A cantora e compositora americana Madonna revelou uma transformação capilar que transporta seus fãs diretamente para a década de 1980. Os cachos dourados ficaram para trás: agora ela exibe cabelos na altura dos ombros com um penteado volumoso. Essa metamorfose, que estampou a capa da revista Interview, certamente gerou muita repercussão.

Um penteado bem típico dos anos 80.

Madonna exibe um penteado particularmente volumoso, estruturado por um coque solto e arejado, complementado por uma franja desfiada. Um estilo decididamente retrô e rock, diretamente inspirado nas tendências capilares dos anos 80. O foco aqui está mais na modelagem e no volume do que em uma transformação estrutural do corte, com um jogo de texturas e gradientes visuais que acentuam o efeito "icônico" desejado.

Essa escolha de penteado faz parte de uma estética altamente controlada, fiel ao universo de Madonna, que frequentemente faz referência aos seus primeiros trabalhos. Apresentada na capa da revista Interview, essa produção aposta em uma apresentação impactante, onde o penteado se torna um elemento central da imagem. O volume exagerado, quase escultural, evoca os penteados da cultura pop dos anos 80, um período marcado por escovas XXL, cabelos desfiados e penteados ousados.

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Um retorno aos anos 80

Além do corte de cabelo, este novo visual evoca toda uma atmosfera. Madonna o combinou com uma maquiagem luminosa: sombra iridescente, bochechas levemente rosadas, lábios brilhantes e unhas longas com um brilho perolado. Todos esses detalhes reforçam essa viagem no tempo para a década que viu nascer a lenda de Madonna. Uma viagem nostálgica que encantará seus fãs de longa data.

Uma capa de revista

Essa transformação foi revelada em uma série de fotos tiradas para a revista Interview. Ao longo do ensaio, Madonna trocou de roupas e de humor, confirmando seu status de verdadeira "camaleã da moda". De ternos impecáveis a peças coloridas e acessórios preciosos, ela exibiu seu novo visual em todas as suas facetas, com sua audácia característica.

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Combinando referências retrô com ousadia, Madonna apresenta uma transformação tão espetacular quanto nostálgica. Não é surpresa que isso certamente encantará seus fãs, sempre ansiosos por suas metamorfoses, e muitos dos quais já estão elogiando esse "retorno às suas raízes".