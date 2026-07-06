Aos 67 anos, Madonna surpreende com um penteado retrô que gera reações dos fãs.

Julia P.
@madonna / Instagram

A cantora e compositora americana Madonna revelou uma transformação capilar que transporta seus fãs diretamente para a década de 1980. Os cachos dourados ficaram para trás: agora ela exibe cabelos na altura dos ombros com um penteado volumoso. Essa metamorfose, que estampou a capa da revista Interview, certamente gerou muita repercussão.

Um penteado bem típico dos anos 80.

Madonna exibe um penteado particularmente volumoso, estruturado por um coque solto e arejado, complementado por uma franja desfiada. Um estilo decididamente retrô e rock, diretamente inspirado nas tendências capilares dos anos 80. O foco aqui está mais na modelagem e no volume do que em uma transformação estrutural do corte, com um jogo de texturas e gradientes visuais que acentuam o efeito "icônico" desejado.

Essa escolha de penteado faz parte de uma estética altamente controlada, fiel ao universo de Madonna, que frequentemente faz referência aos seus primeiros trabalhos. Apresentada na capa da revista Interview, essa produção aposta em uma apresentação impactante, onde o penteado se torna um elemento central da imagem. O volume exagerado, quase escultural, evoca os penteados da cultura pop dos anos 80, um período marcado por escovas XXL, cabelos desfiados e penteados ousados.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna)

Um retorno aos anos 80

Além do corte de cabelo, este novo visual evoca toda uma atmosfera. Madonna o combinou com uma maquiagem luminosa: sombra iridescente, bochechas levemente rosadas, lábios brilhantes e unhas longas com um brilho perolado. Todos esses detalhes reforçam essa viagem no tempo para a década que viu nascer a lenda de Madonna. Uma viagem nostálgica que encantará seus fãs de longa data.

Uma capa de revista

Essa transformação foi revelada em uma série de fotos tiradas para a revista Interview. Ao longo do ensaio, Madonna trocou de roupas e de humor, confirmando seu status de verdadeira "camaleã da moda". De ternos impecáveis a peças coloridas e acessórios preciosos, ela exibiu seu novo visual em todas as suas facetas, com sua audácia característica.

Veja esta publicação no Instagram

Uma publicação compartilhada por Madonna (@madonna)

Combinando referências retrô com ousadia, Madonna apresenta uma transformação tão espetacular quanto nostálgica. Não é surpresa que isso certamente encantará seus fãs, sempre ansiosos por suas metamorfoses, e muitos dos quais já estão elogiando esse "retorno às suas raízes".

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
Article précédent
Vestida de rosa-chiclete, Reese Witherspoon presta homenagem a uma personagem icônica.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vestida de rosa-chiclete, Reese Witherspoon presta homenagem a uma personagem icônica.

A atriz, produtora e empresária americana Reese Witherspoon celebrou um dos papéis mais icônicos de sua carreira. Para...

Natalie Portman aparece com a barriga saliente em uma foto inédita.

A atriz, produtora e diretora israelense-americana Natalie Portman compartilhou alguns momentos das suas recentes comemorações de aniversário com...

Rosie Huntington-Whiteley certamente se destaca em seus looks de verão.

A modelo e atriz britânica Rosie Huntington-Whiteley compartilhou um vídeo mostrando vários de seus looks de verão, o...

Ester Expósito optou por um vestido branco minimalista e causou sensação.

A atriz espanhola Ester Expósito causou uma impressão marcante no Festival de Televisão de Monte Carlo. Ela se...

Malia Obama chamou a atenção com um elegante blazer cinza.

A cineasta americana Malia Obama, filha mais velha do 44º presidente dos EUA, Barack Obama, e de Michelle...

Emily Ratajkowski causou sensação com um vestido vermelho de malha.

A modelo, atriz e escritora americana Emily Ratajkowski voltou a chamar a atenção no Instagram. Ela compartilhou diversas...