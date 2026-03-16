Aos 63 anos, Demi Moore causa sensação com um "visual gótico".

A atriz, produtora e diretora americana Demi Moore cativou o tapete vermelho do Oscar 2026 com um look de inspiração gótica da Gucci que imediatamente incendiou as redes sociais.

Um vestido esmeralda com detalhes escuros.

Para o Oscar de 2026, Demi Moore chegou ao Dolby Theatre com um longo vestido verde-esmeralda inteiramente coberto de penas, com detalhes metálicos e tons degradê de verde e preto. O corpete, que lembrava o peitoral iridescente de um pavão, se estendia em uma imponente cauda preta de penas, conferindo à silhueta um fascínio quase mítico, algo entre uma coruja noturna e uma heroína de conto de fadas sombrio.

Uma "obra de arte" concebida como uma obra de arte.

As penas que caem em cascata ao redor de seu torso definem seus ombros, enquanto o corte ajustado acentua sua silhueta sem a necessidade de acessórios em excesso. O contraste entre o verde iridescente e as penas pretas reforça essa aura gótica chique, teatral e perfeitamente controlada.

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Acessórios discretos para deixar o vestido brilhar por si só.

Para as joias, Demi Moore escolheu peças relativamente discretas da Boucheron que complementavam o vestido: pulseiras de diamantes e um anel de esmeralda que ecoavam o tom do vestido sem o sobrecarregar. Seu cabelo castanho longo e liso, com risca ao meio, emoldurava seu rosto sutilmente e equilibrava a exuberância do vestido. Essa abordagem minimalista para o cabelo e as joias permitiu que o "visual gótico" permanecesse elegante sem cair no exagero.

Embora não tenha sido indicada este ano, mas presente como apresentadora, Demi Moore provou que, aos 60 anos, é uma das figuras mais ousadas no tapete vermelho do Oscar. Sua aparição em um vestido esmeralda e penas pretas se destaca como um dos momentos de moda mais memoráveis do Oscar 2026.