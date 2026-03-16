"Ela está quase irreconhecível": Emma Stone encanta em um vestido prateado.

Léa Michel
@ninapark/Instagram

A atriz e produtora americana Emma Stone cativou todos os olhares no tapete vermelho do Oscar 2026 com um vestido prateado da Louis Vuitton que despertou uma onda de admiração entre os fãs.

Um vestido prateado minimalista e dramático

Indicada ao Oscar de Melhor Atriz por seu papel em "Bugonia", Emma Stone optou pelo minimalismo em um longo vestido branco prateado com um brilho sutil. A silhueta evocava um ar chique à la Jane Austen, graças às mangas curtas e amplas, atualizadas com um decote em V profundo e um decote dramático nas costas que modernizou o visual. Esta criação da Louis Vuitton combinou linhas limpas com cortes ousados, destacando uma elegância atemporal apresentada em um cenário deslumbrante.

Uma metamorfose que está causando sensação

Nas redes sociais, os fãs estão cheios de elogios: "Ela está quase irreconhecível!" , "Transformada!" , "Um rosto radiante" : esses comentários destacam um brilho especial, como se o vestido prateado tivesse revelado uma nova Emma Stone, transbordando luz e confiança. Esse look minimalista realmente acentuou seus traços e seu sorriso deslumbrante.

Este vestido prateado marcou uma virada no estilo de Emma Stone, que foi elogiada pelos fãs por sua "transformação deslumbrante" e pela pele radiante que iluminou o tapete vermelho. É uma aparição que será lembrada como uma das mais belas do Oscar de 2026.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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