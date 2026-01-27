Em Paris, Demi Moore causa sensação com um macacão escultural.

A Semana de Moda de Alta Costura de Paris mais uma vez fez jus à sua promessa de espetáculo e ousadia. Entre os convidados mais ilustres, Demi Moore cativou o público no desfile da coleção Primavera/Verão 2026 da Schiaparelli, surgindo em um macacão preto escultural adornado com estampas de animais. Uma produção elegante, fiel ao espírito surrealista da maison italiana.

Um olhar "felino" controlado

Conhecida por seu "gosto por ousar" no tapete vermelho, a atriz americana escolheu um macacão preto justo, inspirado na coleção Outono 2025 da Schiaparelli. O tecido, com detalhes prateados que lembram uma estampa de leopardo estilizada, realçou sutilmente a silhueta da estrela de "The Substance".

Para completar o conjunto, Demi Moore usou um longo casaco de corte arquitetônico, um pequeno chapéu preto de estilo vanguardista inclinado em um ângulo e uma bolsa com textura de crocodilo. Nos pés, scarpins pretos com recortes metálicos — uma assinatura da Schiaparelli — aperfeiçoaram este look refinado e impecavelmente estilizado.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Demi Moore (@demimoore)

Elegância parisiense segundo Schiaparelli

O desfile da Schiaparelli, dirigido pelo diretor artístico Daniel Roseberry, mais uma vez combinou teatralidade com a maestria da alta-costura. Entre volumes esculturais, referências mitológicas e motivos animais, a grife atraiu um público seleto, uma mistura de estrelas de Hollywood e figuras influentes do mundo da moda. Nesse contexto, Demi Moore fez uma declaração cativante e discreta, provando que, aos 63 anos, é um ícone de estilo atemporal, capaz de combinar elegância clássica com ousadia contemporânea.

De Idaho a Paris: um contraste impressionante

Apenas algumas semanas antes, a atriz havia aparecido em um cenário completamente diferente: em casa, nas paisagens nevadas de Idaho, usando botas forradas de pele e um suéter oversized para limpar a neve do seu pátio. Essa mudança radical de estilo, do conforto aconchegante do inverno à alta costura parisiense, destaca como Demi Moore sabe gerenciar sua imagem pública de forma natural e autodepreciativa.

Entre a elegância parisiense e a simplicidade discreta, Demi Moore personifica uma visão de estilo livre e inspiradora. Exibindo um "charme felino" da Schiaparelli, a atriz prova que continua sendo uma das figuras mais elegantes e imprevisíveis de Hollywood – capaz, em uma única aparição, de transformar um desfile de moda em um evento.