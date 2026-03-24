À beira da piscina, Serena Williams exibe sua silhueta com um visual relaxado e confiante.

A tenista americana Serena Williams, considerada uma das maiores jogadoras de todos os tempos, compartilhou recentemente um momento descontraído à beira da piscina com um look simples, porém elegante, combinando uma peça verde-oliva, um cardigã rosa felpudo e mules confortáveis.

Um look híbrido que é atraente.

Em uma série de fotos no Instagram postadas em meados de março de 2026, a lenda do tênis Serena Williams aparece com um look descontraído e chique sem esforço. Ela veste um maiô verde-oliva, sutilmente complementado por um cardigã rosa felpudo levemente aberto, combinado com mules UGG. Essa mistura de vibe praiana e conforto aconchegante cria uma silhueta descomplicada, perfeita para uma tarde à beira da piscina.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Serena Williams (@serenawilliams)

Reações entusiasmadas dos assinantes

Os fãs, conquistados, reagiram rapidamente: "A combinação de um suéter, um cardigã e mules é simplesmente genial!" , exclamaram, elogiando um look tão simples quanto inspirador, que mistura com estilo o conforto do look de casa com a elegância do verão. Alguns comentários transbordavam admiração: "Adorei o look!" "Essa energia descontraída é linda!"

Em resumo, apesar das críticas recentes sobre a promoção de um medicamento para emagrecer, Serena Williams mantém uma influência inegável, continuando a unir muitas mulheres e a inspirar uma comunidade fiel, seduzida por sua elegância desinibida e senso de estilo.