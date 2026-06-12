Em um conjunto de duas peças azul e verde, Sofia Vergara confirma sua predileção por silhuetas ajustadas.

A atriz, modelo, produtora e apresentadora de televisão colombiana-americana Sofia Vergara publicou uma nova foto no Instagram — uma simples selfie no espelho tirada ao lado de uma amiga — na qual aparece com um conjunto de duas peças azul e verde particularmente estiloso. É um look que encapsula perfeitamente o estilo característico que ela cultivou ao longo dos anos.

Uma faixa de cabelo alta azul-esverdeada com estampa em aquarela.

Na foto compartilhada em suas redes sociais, Sofia Vergara veste um top tomara que caia em uma paleta que mescla tons de azul profundo e verde turquesa. O detalhe que torna a peça particularmente marcante é sua estampa inspirada em aquarela, quase pictórica, que confere ao tecido uma dimensão artística. A cada movimento, as cores parecem se fundir umas nas outras. O decote reto emoldura perfeitamente a clavícula e os ombros. Essa escolha gráfica esculpe a silhueta e, ao mesmo tempo, destaca a pele.

Uma saia a condizer para um look completo e fluido.

Para compor o look, a atriz optou por uma saia combinando com a blusa, no mesmo tom azul-esverdeado e estampa aquarela. Essa coerência cromática transforma a silhueta em uma unidade visual verdadeiramente coesa — exatamente o que os estilistas das passarelas da Primavera/Verão 2026 buscam, já que priorizam looks coordenados da cabeça aos pés. Um cós fino e visível entre a blusa e a saia adiciona um toque de modernidade ao conjunto.

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Uma silhueta característica de Sofia Vergara.

Este look faz parte de uma abordagem muito coerente. Há anos, Sofia Vergara cultiva um estilo que aposta no caimento de peças justas e em cores vibrantes. Uma assinatura que se adapta perfeitamente à figura que a tornou famosa, principalmente na série "Modern Family", onde interpretou a icônica Gloria por onze temporadas. Quanto ao cabelo, a atriz manteve-se fiel à sua identidade visual: longos cabelos castanhos lisos, com risca ao meio, caindo sobre os ombros. Um corte simples, mas instantaneamente reconhecível pelos seus fãs.

O retorno da paleta de cores azul-esverdeada às passarelas.

Além do estilo individual, as escolhas de cores atuais refletem uma tendência genuína. Nas passarelas da Primavera/Verão 2026, proliferaram tons de verde-água, azul-ovo-de-pato e turquesa – prova de que essa paleta, antes reservada ao mundo dos esportes ou das férias, agora está ganhando respeitabilidade na moda formal.

Com esse conjunto azul-esverdeado, Sofia Vergara criou uma de suas fotos mais bonitas do ano no Instagram. Um look de verão impecável que certamente gerou reações de seus seguidores e inspirou fãs de moda.