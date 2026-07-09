Aos 45 anos, Jessica Alba compartilha um vislumbre de suas férias ensolaradas.

Léa Michel
@jessicaalba / Instagram

A atriz e empresária americana Jessica Alba compartilhou um vislumbre ensolarado de suas recentes férias no Instagram, em um cenário tropical idílico. Entre paisagens espetaculares e momentos de relaxamento, ela ofereceu aos seus seguidores uma pausa repleta de sol e serenidade.

Uma escapadela num cenário paradisíaco.

Para esta escapadela entre amigas, Jessica Alba escolheu o que parece ser a costa de Nā Pali, na ilha de Kauai, Havaí — um lugar que ela já descreveu como um de seus favoritos. Nas fotos, ela irradia alegria, posando na entrada de uma gruta marinha, de frente para impressionantes formações rochosas e águas azuis cintilantes. Usando um grande chapéu de palha e óculos de sol, Jessica Alba posa de forma descontraída ao lado de uma amiga (Jen Kroog Rosenberg) em uma atmosfera claramente relaxada e alegre.

Uma estadia focada no bem-estar.

Além da paisagem, estas férias pareceram um retiro revigorante. Numa das fotos, Jessica Alba aparece meditando, sentada numa pedra junto a um riacho, segurando duas pedras, com o olhar fixo na vegetação ao redor. Uma imagem relaxante, fiel à imagem de Jessica Alba, que é profundamente dedicada ao bem-estar. Entre a natureza exuberante e momentos de tranquilidade, esta viagem personifica claramente o espírito de desconexão.

Uma mulher e atriz realizada

Além dessas férias, Jessica Alba parece estar desfrutando de um período sereno e gratificante. Mãe de três filhos, a atriz concilia com sucesso sua carreira e seus empreendimentos empresariais, à frente de sua marca, The Honest Company. Tendo alcançado a fama nas telas antes de se tornar uma empresária de sucesso, ela agora cultiva um equilíbrio entre sua vida profissional, família e tempo pessoal, como demonstra essa escapada.

Com este vislumbre de suas férias no Havaí, Jessica Alba dá início a um verão de puro relaxamento. Entre paisagens idílicas, meditação e encontros com a natureza, a atriz prova que sabe como aproveitar o momento. Sem surpresas, isso certamente encantará seus fãs.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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