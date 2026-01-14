Ela destrona Scarlett Johansson e se torna a atriz mais lucrativa de todos os tempos.

Zoe Saldaña acaba de alcançar um marco histórico: a atriz que interpretou Neytiri e Gamora agora é a atriz com a maior bilheteria de todos os tempos, ultrapassando Scarlett Johansson em receita acumulada de bilheteria mundial.

Uma filmografia que quebra todos os recordes.

A atriz, diretora e produtora americana pode se orgulhar de um feito raro: ela faz parte do elenco dos três filmes de maior bilheteria da história do cinema, "Avatar", "Vingadores: Ultimato" e "Avatar: O Caminho da Água", todos líderes nas bilheterias mundiais. Ela também é a primeira atriz a aparecer em quatro filmes que arrecadaram mais de US$ 2 bilhões, graças a "Vingadores: Guerra Infinita", que entra para esse seleto grupo.

Somando todos os seus filmes – dos sucessos de bilheteria da Marvel à saga Avatar e à trilogia Star Trek – seus papéis renderam mais de 15 bilhões de dólares em bilheteria mundial, um recorde absoluto para uma atriz.

Quando as franquias criam lendas

Zoe Saldaña deve muito desse status a alguns papéis icônicos que se tornaram inseparáveis da cultura pop contemporânea.

Gamora, heroína trágica e guerreira da galáxia Marvel, presente em "Guardiões da Galáxia", "Vingadores: Guerra Infinita" e "Ultimato".

Neytiri, figura central na saga "Avatar" de James Cameron, está no coração de filmes monumentais tanto em termos de orçamento quanto de sucesso de bilheteria.

A isso se soma Nyota Uhura na trilogia "Star Trek", lançada em 2009, que sozinha gerou mais de um bilhão de dólares, reforçando seu lugar no ecossistema das principais franquias internacionais.

Zoe Saldaña assume a liderança… e a aventura está apenas começando.

Em 2024, seus ganhos acumulados já a colocavam no pódio atrás de Scarlett Johansson e Samuel L. Jackson, ambos também impulsionados pelo universo Marvel. O lançamento do filme "Avatar 3: Fogo e Cinzas", que já arrecadou mais de um bilhão de dólares, mudou o equilíbrio e catapultou Zoe Saldaña para o topo da lista dos atores e atrizes mais lucrativos.

E as projeções são ainda mais ambiciosas: dois novos filmes da franquia Avatar estão anunciados para 2029 e 2031, o que deve consolidar, ou até mesmo ampliar ainda mais, sua liderança nas bilheterias mundiais.

Reconhecimento artístico e uma mensagem de gratidão.

Coroada com um Oscar de Melhor Atriz em 2025 por "Emilia Perez", Zoe Saldaña não é mais apenas uma "rainha das franquias", mas também uma atriz reconhecida pela profundidade de seu talento. Nas redes sociais, ela celebrou essa conquista agradecendo aos diretores, equipes e público, enfatizando que essa trajetória é fruto de um esforço coletivo e de escolhas difíceis.

Longe de ser uma simples classificação numérica, esse recorde simboliza o crescente espaço das atrizes racializadas à frente das maiores máquinas de Hollywood e confirma que a nova rainha das bilheterias mundiais agora é Zoe Saldaña.