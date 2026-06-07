Aos 19 anos, Kai Trump compartilha sua paixão pelo golfe com milhões de seguidores.

Ela posa com um taco na mão, no meio do swing, ou em modo vlog, com fones de ouvido. Kai Trump – neta de Donald Trump – se consolidou como uma das figuras mais seguidas no golfe amador feminino nas redes sociais.

Uma carreira no golfe que começou com apenas 2 anos de idade.

Tudo começou muito cedo. A neta mais velha do atual presidente dos EUA, Donald Trump, e filha de Donald Trump Jr. e Vanessa Trump, Kai Madison Trump descobriu o golfe com apenas 2 anos de idade, nos muitos campos frequentados por sua família – o próprio Donald Trump possuía diversos campos de golfe na Flórida, Nova Jersey e Escócia.

Rapidamente, a jovem demonstrou um talento excepcional. Trabalhadora e exigente consigo mesma, ela compartilhou sua filosofia de treinamento com um veículo de comunicação americano no ano passado: "Se eu tenho duas horas, não vou bater algumas bolas e depois perder tempo no celular. Não, vou aproveitar ao máximo o tempo que tenho no campo." Essa disciplina está dando resultado: Kai Trump agora ocupa o primeiro lugar no ranking Golf NIL High School Girls, o ranking oficial de jovens golfistas americanas do ensino médio.

Mais de 8 milhões de assinantes em todas as redes.

Além do golfe em si, Kai Trump se consolidou como uma verdadeira criadora de conteúdo. Presente no Instagram, TikTok, X (antigo Twitter) e YouTube com o nome de usuário @kaitrumpgolfer (ou @thekaitrumpgolfer no TikTok), ela agora ostenta mais de 8 milhões de seguidores no total. Seu canal no TikTok, por si só, tem quase 3,7 milhões de seguidores, enquanto seu canal no YouTube ultrapassa um milhão.

Seus vídeos, postados em formato de vlog, misturam sessões de treino, bastidores de torneios, tempos de colégio e momentos em família. É uma narrativa cuidadosamente construída para uma geração nascida com as redes sociais, que descobre, através de suas postagens, o funcionamento interno de um estilo de vida decididamente não convencional. Nos últimos meses, ela chegou a filmar uma "tacada de efeito" muito comentada com o golfista profissional Bryson DeChambeau, bicampeão de Majors.

Uma avaliação NIL entre as mais altas no esporte universitário feminino.

Essa presença digital tem uma consequência muito concreta. O sistema NIL (Nome, Imagem, Semelhança), estabelecido em 2021 nos Estados Unidos para permitir que jovens atletas do ensino médio e universitários sejam remunerados pelo uso de sua imagem, conferiu a Kai Trump uma das maiores avaliações em todos os esportes femininos americanos — atualmente estimada em cerca de US$ 2,25 milhões. Assim, ela figura regularmente no topo do ranking NIL entre estudantes-atletas.

Essa aura já lhe permitiu firmar uma importante parceria com a Accelerator Active Energy, uma marca de bebidas energéticas da qual ela é embaixadora e sócia. Recentemente, ela lançou até mesmo seu próprio sabor exclusivo, chamado "Blue Raz Slush". A bebida, disponível na Amazon, esgotou em menos de duas horas.

Gestão da Universidade de Miami

Após se formar no ensino médio em maio de 2026, Kai Trump se prepara para começar um novo capítulo. Ela ingressou na Universidade de Miami, que possui um dos 100 melhores programas de golfe universitário dos Estados Unidos (NCAA Divisão I). Para ela, essa escolha vai além das atividades esportivas. "Quando estiver na universidade, poderei continuar incorporando minha bebida energética à minha rotina, principalmente para o golfe, esportes e estudos", explica sobre sua agenda futura. Um dia na vida de uma estudante-atleta que ela planeja documentar, como de costume, em seus vlogs regulares.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Kai Trump (@kaitrumpgolfer)

Com sua trajetória singular – jogando golfe desde a infância, com forte presença digital, valores de direitos de imagem entre os mais altos do esporte feminino americano e envolvimento com a Universidade de Miami – Kai Trump parece estar trilhando seu próprio caminho.