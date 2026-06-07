Anos depois de filmar uma cena aos 13 anos, esta atriz trava uma batalha sem precedentes.

A atriz e modelo alemã Nastassja Kinski acaba de conquistar uma vitória histórica. Após uma batalha judicial de uma década, ela conseguiu que um filme de 1975, no qual aparece com apenas 13 anos, em uma cena que considera "profundamente inadequada", fosse retirado de cartaz, pelo menos temporariamente. Trata-se de uma luta sem precedentes na história do cinema europeu.

Uma cena que já não funciona

O filme em questão se chama "Um Passo em Falso" ("Falsche Bewegung"), dirigido pelo cineasta alemão Wim Wenders em 1975. Nastassja Kinski, então com 13 anos, interpreta Mignon, uma menina muda. A cena problemática a mostra em "um estado de exposição corporal particularmente inadequado para sua idade", interagindo com um homem adulto que lhe dá um tapa e depois acaricia seu rosto. A própria atriz descreve a cena como "anormal" — e, após o movimento #MeToo, ela se tornou intolerável para muitos.

O próprio diretor reconheceu isso publicamente em uma gala da Academia Alemã de Cinema em 29 de maio de 2026: "Eu jamais faria isso hoje. Eu sei mais hoje, muito mais. As sensibilidades mudaram; vivemos em um mundo completamente diferente do de cinquenta anos atrás", disse o diretor, produtor, roteirista e fotógrafo alemão Wim Wenders.

Dez anos de batalhas judiciais

Para alcançar esse resultado, a atriz Nastassja Kinski lutou por quase dez anos. Segundo ela, nunca foi informada durante as filmagens de que teria que se despir na frente de toda a equipe. O movimento #MeToo lhe deu, décadas depois, a coragem de iniciar uma ação judicial sem precedentes, buscando a remoção completa da cena da versão final do filme e uma indenização.

“Mesmo sem saber muita coisa aos 13 anos, eu já tinha percebido que aquilo não era normal”, disse ela ao jornal Süddeutsche Zeitung. E em 2024, à emissora alemã RTL, acrescentou: “Era meu primeiro filme, meu primeiro diretor, e ele não me protegeu”. Uma declaração que resume perfeitamente a extensão de seu comprometimento.

A retirada temporária do filme e o pedido de desculpas do cineasta.

Em 3 de junho de 2026, o afastamento temporário do filme foi oficialmente anunciado. De acordo com a Fundação Wim Wenders, detentora dos direitos de exploração, o filme só voltará a estar disponível quando for encontrada uma solução aceitável para todas as partes envolvidas, incluindo Nastassja Kinski. Em uma declaração pública, o cineasta Wim Wenders reconheceu, numa espécie de mea culpa, que "Natassja Kinski deveria ter sido melhor protegida" durante as filmagens. Uma declaração tardia, mas que marca uma grande mudança na forma como a indústria começa a confrontar o seu próprio passado.

Uma questão que vai além do seu caso pessoal.

Essa luta, na verdade, levanta uma questão fundamental que vai muito além do caso individual de Nastassja Kinski. Ela mesma a formulou publicamente com notável clareza: "Como gerenciar o patrimônio cinematográfico? É permitido, ou mesmo desejável, cortar uma cena se ela prejudica uma atriz? Um filme pode ser encurtado posteriormente?" Essa é uma questão que desafia toda a indústria. Em nome do direito ao esquecimento, a história pode ser reescrita? Em nome da liberdade artística, imagens que não seriam mais filmadas hoje devem ser preservadas? O debate está longe de ser concluído, mas com Nastassja Kinski, um precedente agora existe — e sem dúvida influenciará decisões futuras.

Uma briga relacionada ao movimento #MeToo

Longe de ser um caso isolado, essa luta faz parte de uma tendência mais ampla. Nos últimos anos, diversas atrizes que atuaram quando crianças solicitaram a remoção ou modificação de cenas que consideraram inaceitáveis. Em 2025, Nastassja Kinski já havia conseguido que a emissora alemã NDR removesse um episódio da série "Tatort", no qual ela aparecia aos 15 anos em uma situação semelhante.

Com essa vitória, Nastassja Kinski não está apenas recuperando sua imagem. Ela está abrindo uma porta que antes parecia fechada para toda uma geração de atrizes que atuaram quando crianças. E está nos lembrando que a proteção de menores em sets de filmagem — como em qualquer outro lugar — nunca mais deve ser deixada exclusivamente ao critério dos adultos que os dirigem.