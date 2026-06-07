A atriz Anne Hathaway transforma um pijama em uma peça de roupa chique, e o resultado é surpreendente.

Em Nova York, a atriz americana Anne Hathaway chamou a atenção recentemente com um look que mistura conforto e elegância. Ao optar por um conjunto inspirado em pijamas, ela confirma que uma peça antes reservada para o lar agora pode encontrar seu lugar até mesmo nos visuais mais sofisticados.

Anne Hathaway prioriza o conforto sem sacrificar o estilo.

Anne Hathaway foi vista nas ruas de Nova York com um look ao mesmo tempo descontraído e sofisticado. Ela vestia um conjunto azul-celeste composto por uma camisa de botões folgada e calças fluidas da mesma cor. Com seu corte relaxado e tecido leve, a roupa claramente lembrava um pijama, sem perder a elegância.

Essa aparição acontece em um momento de grande destaque para Anne Hathaway, que tem feito inúmeras aparições públicas nos últimos meses. Mais uma vez, suas escolhas de vestuário atraíram a atenção dos observadores de moda, que estão cativados por essa versão moderna do estilo casual chique.

Uma silhueta realçada por acessórios bem escolhidos.

Embora o visual geral remeta a roupas confortáveis para ficar em casa, os acessórios cuidadosamente escolhidos por Anne Hathaway transformam completamente o resultado final. A atriz combinou o look com uma bolsa Balenciaga Le City, um modelo icônico dos anos 2000 que está vivenciando um ressurgimento de popularidade. Óculos de sol grandes e sandálias pretas de salto baixo estruturaram ainda mais a silhueta. Esses detalhes conferem uma dimensão mais urbana e sofisticada ao conjunto, demonstrando que um look inspirado em roupas confortáveis pode ser perfeitamente adaptado para uma noite na cidade.

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Os pijamas estão se consolidando como uma tendência de moda por si só.

Considerado por muito tempo uma peça de roupa estritamente reservada à esfera privada, o pijama vem gradualmente conquistando espaço nas coleções de prêt-à-porter. Há várias temporadas, os estilistas vêm revisitando seus códigos por meio de conjuntos fluidos, tecidos leves e cortes amplos, concebidos para serem usados fora de casa.

Essa evolução também reflete uma mudança mais ampla nos hábitos de vestuário. O conforto agora desempenha um papel central nas escolhas de moda, sem sacrificar a busca pela elegância. As roupas inspiradas em loungewear atendem precisamente a essa nova expectativa.

Com seu conjunto azul-celeste visto em Nova York, Anne Hathaway ilustra perfeitamente a evolução das tendências atuais, onde conforto e elegância não são mais mutuamente exclusivos. Ao transformar uma peça inspirada em pijama em um look urbano sofisticado, a atriz confirma o crescente apelo de uma moda mais fluida, confortável e decididamente moderna.