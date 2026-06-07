Aos 93 anos, esta atriz exibe uma elegância que continua a fascinar.

Na edição inaugural londrina do prêmio Power of Women (uma cerimônia anual que celebra mulheres inspiradoras e suas conquistas), a atriz britânica Joan Collins fez uma aparição deslumbrante ao lado de seu marido, Percy Gibson. Sua presença por si só ilustra perfeitamente por que ela é um dos maiores ícones do tapete vermelho.
Um top dourado com lantejoulas, uma peça absolutamente marcante de Joan Collins.
No Chancery Rosewood, em Mayfair, Joan Collins optou por um look inconfundível: um top dourado transpassado, inteiramente coberto por centenas de minúsculas lantejoulas que captam a luz ao menor movimento. Uma peça que evoca, quase linha por linha, os códigos estilísticos que fizeram de Joan Collins uma lenda durante a era "Dinastia".
Os brincos que combinam com o design da blusa realçam os detalhes metálicos da peça e estruturam toda a silhueta. Ao lado dela, seu marido, Percy Gibson, optou por um terno azul-marinho simples, permitindo que a aparência da esposa fosse o destaque. Uma escolha de vestuário sutil, porém significativa.
Veja esta publicação no Instagram
Homenageada como "Ícone do Ano" no evento Power of Women em Londres.
Foi uma noite verdadeiramente especial no Chancery Rosewood. O evento, realizado pela primeira vez em Londres, celebra anualmente as principais figuras femininas do cinema, da televisão, da música e da mídia. E este ano, Joan Collins foi homenageada com o prêmio mais prestigioso da noite: Ícone do Ano.
Entre as outras mulheres homenageadas na cerimônia estavam a atriz e cantora britânica Cynthia Erivo, a atriz britânica Emilia Clarke, a atriz e cantora britânica Hannah Waddingham, Suki Waterhouse e a atriz britânica Emma Corrin — esta última se tornando a primeira pessoa não binária a receber o prêmio Power of Women. Essa distinção sem precedentes reflete uma tendência mais ampla em direção a uma maior representatividade, e Joan Collins simboliza mais uma barreira a ser superada: a da idade.
"É preciso saber se reinventar": a mensagem para a nova geração.
O discurso de aceitação de Joan Collins, como era de se esperar, causou uma impressão duradoura. "Descobri que, para sobreviver e prosperar nesta profissão, é preciso mostrar como é essencial que as mulheres se reinventem. É preciso saber se reinventar constantemente", disse ela à plateia.
Uma frase que resume perfeitamente a trajetória de uma atriz que, por mais de setenta anos, conseguiu atravessar épocas sem jamais se limitar a um único estilo. Desde seus primórdios no cinema britânico na década de 1950, passando pelo reconhecimento mundial graças a "Dinastia" na década de 1980, até seus papéis mais recentes na televisão, Joan Collins continua a personificar uma rara forma de elegância – uma que desafia o tempo sem jamais negar o passado.
Seu próximo filme é um apelo contra o abuso de idosos.
Joan Collins também aproveitou a oportunidade durante a noite para falar sobre seu novo projeto: "My Duchess", uma cinebiografia sobre Wallis Simpson, Duquesa de Windsor, na qual ela interpreta o papel principal. O filme, com estreia prevista para breve, narra os últimos nove anos da vida de Wallis Simpson — a mulher que, em 1937, casou-se com o Príncipe Edward após sua abdicação do trono britânico.
Ela descreve esse período com seriedade: “Foram os últimos nove anos de sua vida. No início, ela era uma mulher forte e poderosa. Mas sua força e poder foram completamente destruídos, infelizmente, por outra mulher. Acho que isso ilustra muito sobre o que ainda acontece no mundo hoje: o tratamento desumano dado aos idosos.” Uma mensagem que ressoa ainda mais forte vinda de uma atriz de 93 anos, capaz de dar voz a mulheres invisíveis e devolver-lhes a própria voz.
Com sua presença no evento Power of Women, em Londres, Joan Collins nos lembra que a elegância não tem prazo de validade nem fórmula preestabelecida. E que, por trás dos paetês e dos tapetes vermelhos, existe acima de tudo uma mulher que transforma cada uma de suas aparições em um momento cinematográfico.