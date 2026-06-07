Usando uma saia longa, essa influenciadora com curvas prova que um detalhe pode fazer toda a diferença.

Durante uma visita ao Aberto da França de 2026, a criadora de conteúdo franco-sérvia Militza Yovanka (@militzayovanka) provou mais uma vez seu talento para looks elegantes. Seu segredo? Uma saia longa azul, mas acima de tudo, um senso de estilo que torna cada detalhe precioso.

Uma saia longa e fluida azul que estrutura a silhueta.

Em fotos publicadas em suas redes sociais, Militza Yovanka (@militzayovanka) escolheu uma peça que impressiona à primeira vista pela simplicidade: uma saia longa azul em um tecido fluido e brilhante que drapeia perfeitamente ao redor do corpo sem nunca o restringir. O corte de cintura alta cria uma elegante linha vertical, e a barra levemente evasê adiciona movimento a cada passo.

A escolha do azul — profundo, quase marinho — está longe de ser insignificante. Uma cor universalmente favorecedora, ela desempenha um papel duplo aqui: suaviza a silhueta e, ao mesmo tempo, confere-lhe uma dimensão sofisticada, perfeitamente adequada à atmosfera elegante de Roland-Garros. É uma abordagem fiel ao espírito sereno do torneio, mas que se distancia significativamente dos cortes ultraclássicos esperados neste tipo de evento.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por Militza Yovanka Milica Jankovic (@militzayovanka)

O detalhe que muda tudo: a arte de estilizar

É precisamente o styling que eleva todo o look ao nível de uma declaração de moda. Como Militza Yovanka (@militzayovanka) demonstra em cada uma de suas publicações, um único detalhe bem escolhido pode transformar um look simples em uma verdadeira declaração de estilo. Uma blusa ajustada para equilibrar o volume da saia, a escolha de uma bolsa estruturada, acessórios perfeitamente proporcionados ou um toque sutil de cor: são essas microdecisões que fazem toda a diferença.

Uma lição de moda que transcende o eterno debate sobre "qual peça para qual tipo de corpo". Mais do que a roupa em si, é a intenção que importa. E Militza Yovanka (@militzayovanka) parece ter compreendido perfeitamente essa abordagem, construindo cada um de seus looks como uma equação visual meticulosamente planejada até o menor detalhe.

"Modelo plus size": um rótulo cada vez mais debatido

Embora Militza Yovanka seja frequentemente descrita na mídia como uma "modelo plus size" ou "influenciadora de curvas", o próprio termo tem sido alvo de debate há vários anos. Por que continuar categorizando modelos femininas pelo seu tamanho, quando os homens quase nunca são reduzidos a esse critério? Por que esse "rótulo", quando figuras como a dela representam, na verdade, a grande maioria das mulheres?

A criadora de conteúdo franco-sérvia Militza Yovanka (@militzayovanka) parece não se importar muito com esses rótulos. Em suas redes sociais, ela prefere destacar uma mensagem simples, que exibe há anos como sua assinatura no TikTok: "O que priorizamos é a autoconfiança". Uma frase que resume perfeitamente sua filosofia — a de que a moda deve se adaptar a todas as mulheres, e não o contrário.

Com esta longa saia azul esvoaçante usada em Roland-Garros, Militza Yovanka ilustra uma verdade que muitos estilistas vêm enfatizando há anos: nunca é a roupa que cria a silhueta, mas sim o olhar que sabe como combiná-la. E confirma, imagem após imagem, que a autoconfiança continua sendo, mais do que nunca, o melhor acessório.