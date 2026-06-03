Em suas férias, Kim Kardashian causou sensação com um look de praia branco.

Fabienne Ba.
@kimkardashian / Instagram

A personalidade da mídia americana Kim Kardashian é uma das estrelas mais seguidas do planeta, e sua recente publicação no Instagram serviu mais uma vez para reforçar isso. Ela compartilhou uma série de fotos de verão, e uma delas, em particular, chamou a atenção de todos.

Um triângulo branco alto com o qual todos concordam.

Em uma das fotos do carrossel, Kim Kardashian aparece relaxando em uma espreguiçadeira ao ar livre, com o rosto protegido do sol por um braço estendido e os cabelos presos para trás. Ela veste um top branco triangular. Nas redes sociais, a foto imediatamente gerou uma enxurrada de comentários: "Que fofa, Kim!" , "Tão doce!" e uma cascata de emojis de coração e fogo. Prova, se é que era necessária, de que a fundadora da marca Skims sabe como criar um momento viral a partir de uma simples foto ensolarada.

Um carrossel que resume suas últimas semanas.

Esta foto faz parte de um carrossel maior, concebido como uma retrospectiva das últimas semanas de Kim Kardashian. Apresenta momentos com sua família, filhos e entes queridos, além de viagens luxuosas, um look monocromático todo branco, um visual esportivo casual e um clique mais íntimo em uma sauna. O conjunto funciona como um mosaico visual de sua vida privada.

Entre looks de praia minimalistas e a vida familiar em destaque, Kim Kardashian entrega o que é, sem dúvida, uma de suas postagens mais representativas desta nova era – mais composta, mas igualmente impactante.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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