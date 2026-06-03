Em suas férias, Kim Kardashian causou sensação com um look de praia branco.

A personalidade da mídia americana Kim Kardashian é uma das estrelas mais seguidas do planeta, e sua recente publicação no Instagram serviu mais uma vez para reforçar isso. Ela compartilhou uma série de fotos de verão, e uma delas, em particular, chamou a atenção de todos.
Um triângulo branco alto com o qual todos concordam.
Em uma das fotos do carrossel, Kim Kardashian aparece relaxando em uma espreguiçadeira ao ar livre, com o rosto protegido do sol por um braço estendido e os cabelos presos para trás. Ela veste um top branco triangular. Nas redes sociais, a foto imediatamente gerou uma enxurrada de comentários: "Que fofa, Kim!" , "Tão doce!" e uma cascata de emojis de coração e fogo. Prova, se é que era necessária, de que a fundadora da marca Skims sabe como criar um momento viral a partir de uma simples foto ensolarada.
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Um carrossel que resume suas últimas semanas.
Esta foto faz parte de um carrossel maior, concebido como uma retrospectiva das últimas semanas de Kim Kardashian. Apresenta momentos com sua família, filhos e entes queridos, além de viagens luxuosas, um look monocromático todo branco, um visual esportivo casual e um clique mais íntimo em uma sauna. O conjunto funciona como um mosaico visual de sua vida privada.
Entre looks de praia minimalistas e a vida familiar em destaque, Kim Kardashian entrega o que é, sem dúvida, uma de suas postagens mais representativas desta nova era – mais composta, mas igualmente impactante.