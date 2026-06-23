Aos 52 anos, Penélope Cruz está chamando a atenção com seu novo corte de cabelo.

A atriz espanhola Penélope Cruz revelou seu corte de cabelo mais curto em anos, e o resultado não passou despercebido. Apelidado de "bob namorado", esse novo corte confirma sua predileção por cortes chanel, ao mesmo tempo que confere à sua imagem um toque decididamente descontraído.

Um corte "boyfriend bob" descontraído

Foi o cabeleireiro das celebridades, Dimitris Giannetos, quem compartilhou a mudança, juntamente com fotos, no Instagram. Feito em Los Angeles, o corte agora roça os ombros, marcando o cabelo mais curto de Penélope Cruz em muito tempo. Mantendo-se fiel à tendência do "boyfriend bob", o cabeleireiro optou por um visual propositalmente "despojado", que ele descreve como o penteado do "dia seguinte": levemente despenteado e jogado para o lado, sem escovar. Uma franja longa e lateral emoldura o rosto e completa esse look natural.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Dimitris Giannetos (@dimitrishair)

Um corte inspirado no visual dela.

Para essa transformação, o cabeleireiro se inspirou em uma peça-chave do look da atriz: um blazer de tweed multicolorido, em tons de rosa fúcsia, roxo e azul-marinho. Penélope Cruz usou-o aberto sobre uma camisa branca, adornada com botões dourados, brincos em formato de estrela e vários colares com pingentes dourados. Para a maquiagem, ela optou por uma sombra ameixa esfumada e um toque de malva iridescente nas maçãs do rosto e nos lábios, para um visual luminoso e veranil.

O culminar de uma "era Bob"

Este corte de cabelo marca uma nova etapa na transformação capilar que a atriz iniciou no começo deste ano. Em janeiro, durante um desfile na Semana de Moda de Paris, ela já havia trocado seus longos cabelos castanhos por um bob longo e volumoso. Ao longo da primavera, Penélope Cruz clareou a cor adicionando mechas loiras. Com este novo bob, ela exibe seu corte mais curto desde o que usou no Met Gala de 2024.

Uma atriz com um estilo em constante evolução.

Tendo alcançado fama internacional com filmes como "Vicky Cristina Barcelona", "Volver" e "Piratas do Caribe", Penélope Cruz também é reconhecida por suas escolhas de moda e beleza. A cada aparição, ela prova que consegue combinar elegância e ousadia, jamais se contentando com uma imagem estática.

Com este corte boyfriend descontraído, Penélope Cruz alcançou mais uma reinvenção de sucesso. Combinando inspiração fashion com uma vibe veranil, ela nos lembra que um corte de cabelo simples pode ser suficiente para renovar o visual. Sem surpresas, certamente vai chamar a atenção.