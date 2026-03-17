"Uma experiência inaceitável": Atriz é empurrada durante a cerimônia do Oscar

A cantora, compositora, atriz e diretora americana Teyana Taylor, indicada ao Oscar de 2026, foi empurrada por um segurança durante a cerimônia, o que provocou a ira da Academia, que divulgou um comunicado oficial .
Um incidente chocante no final da noite.
Logo após "One Battle After Another" ganhar o prêmio de Melhor Filme, Teyana Taylor foi empurrada por um segurança da SIS enquanto tentava se juntar à CEO da Warner Bros. Pictures, Pamela Abdy, para uma foto em grupo. Um vídeo que viralizou mostra uma Taylor visivelmente furiosa confrontando o homem: "Você é um homem colocando as mãos em uma mulher! Isso é muita falta de educação!". Testemunhas relatam que ela foi literalmente empurrada escada abaixo no Dolby Theatre.
Declaração da Academia: pedidos de desculpas e medidas tomadas.
A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas reagiu prontamente: “Ficamos extremamente chateados ao saber da experiência que Teyana Taylor teve no final da cerimônia de ontem à noite. Trabalhamos com ela durante toda a temporada de premiações e ela sempre foi excepcional, prestativa, gentil e comprometida com a comunidade. Embora o incidente tenha envolvido nossa empresa de segurança externa, a SIS, a experiência de cada convidado é nossa responsabilidade. Deixamos claro para eles que esse comportamento é inaceitável. Agradecemos a Teyana por sua notável elegância e estamos tomando as medidas cabíveis para garantir que isso não se repita.”
A reação serena de Teyana Taylor
Em entrevista ao TMZ , Teyana Taylor minimizou o incidente: “Está tudo bem… Não acho que alguém quisesse estragar meu momento. Todos estavam se divertindo, a segurança estava fazendo seu trabalho. Sempre tem gente assim, mas estou bem, estou feliz.” Ela, no entanto, insistiu: “Não tolero nenhuma falta de respeito, principalmente quando é injustificada e sem provocação.”
Indicada a Melhor Atriz Coadjuvante (prêmio que perdeu para Amy Madigan), Teyana Taylor brilhou mesmo assim: aplausos entusiasmados para a vencedora, um abraço amigável para o roteirista, diretor e produtor americano Paul Thomas Anderson após suas múltiplas vitórias. Ela até coroou a noite em grande estilo na festa pós-premiação da Vanity Fair, celebrando os seis Oscars conquistados por seu filme.
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Em última análise, este incidente revela as tensões nos bastidores das principais cerimônias de premiação. A Academia promete tomar providências, e Teyana Taylor, com sua elegância natural, conseguiu transformar essa "experiência inaceitável" em uma demonstração de dignidade.