O visual "ousado" da cantora Madonna, de 67 anos, não deixa ninguém indiferente.

Madonna nunca faz nada pela metade, e o dia 25 de abril de 2026, em West Hollywood, não foi exceção. Para sua aparição surpresa no Club Confessions, a cantora e compositora americana exibiu um look que imediatamente incendiou as redes sociais.

Uma festa secreta para revelar "Confissões II"

Na noite de 25 de abril de 2026, Madonna fez uma aparição surpresa no The Abbey, uma instituição de West Hollywood, para uma festa privada exclusiva para convidados chamada "Club Confessions Los Angeles". A programação incluiu sets de DJ de Stuart Price — seu colaborador em "Confessions II" — bem como de Romy e Mez Monty, enquanto Madonna cumprimentava a multidão e dançava ao som de novas faixas de seu aguardado álbum, incluindo seu mais recente single, "I Feel So Free".

Entre os convidados estavam a cantora e compositora americana Addison Rae, a modelo e atriz britânica Cara Delevingne, a atriz e modelo ítalo-americana Julia Fox, a cantora e musicista britânica Lily Allen, o campeão olímpico britânico de saltos ornamentais Tom Daley e a cantora e compositora americana de origem albanesa-macedônia Bebe Rexha.

Um look rosa claro que é ao mesmo tempo romântico e ousado.

Para a ocasião, Madonna optou por um corset estruturado rosa-claro, combinado com uma minissaia da mesma cor com detalhes em renda, e um véu esvoaçante cor de blush que proporcionava um delicado contraste. Meias arrastão, botas pretas de couro até a coxa, luvas transparentes combinando com a roupa e óculos de sol com lentes vermelhas completaram um visual que mesclava com segurança romantismo e um toque ousado.

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Os fãs estão conquistados, as redes sociais estão fervilhando.

As fotos postadas no Instagram circularam imediatamente online, provocando uma avalanche de reações entusiasmadas. "A rainha ", "A rainha está de volta", "Impressionante" : os comentários se multiplicaram, elogiando a capacidade de Madonna de impor um estilo totalmente próprio, sem concessões à idade ou às convenções.

"Confissões II", o álbum mais aguardado do ano.

"Confessions II" é a sequência direta de "Confessions on a Dance Floor", um dos álbuns mais aclamados da carreira de Madonna, lançado em 2005. A noite de 25 de abril marcou uma nova etapa na campanha promocional deste projeto, poucos dias depois da cantora ter feito uma aparição memorável no Coachella ao lado de Sabrina Carpenter.

Em resumo, Madonna continua a dominar a arte da surpresa tanto quanto a da encenação. Entre estratégias de comunicação meticulosamente planejadas, um talento para o dramático e um apurado senso estético, ela prova mais uma vez ser uma figura essencial na cultura pop global.