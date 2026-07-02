Em um espartilho branco, Madison Beer adota um visual que gera reações dos internautas.

A cantora, modelo e atriz americana Madison Beer compartilhou uma série de fotos de bastidores de sua "Locket Tour" no Instagram. Nas imagens, ela aparece usando um espartilho branco elaborado, um look que imediatamente gerou reações de seus seguidores.

Um espartilho branco, com detalhes intrincados.

No centro deste look está um impecável vestido de palco branco com espartilho. O design apresenta alças largas, um decote coração estruturado e um tecido semelhante a renda, adornado com pequenas bolinhas pretas. Uma mistura de romance e ousadia, perfeitamente em sintonia com o universo visual que a cantora cultiva no palco. Uma roupa que, sem surpresas, capturou a atenção de todos.

Para sua maquiagem e cabelo, Madison Beer optou por um estilo sofisticado e elegante. Seus longos cabelos castanhos, estilizados em ondas soltas, caíam sobre um ombro, adicionando volume à sua blusa estruturada. Olhos esfumados, maçãs do rosto esculpidas e um batom rosa nude completaram o visual, perfeito tanto para o palco quanto para as câmeras.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por @madisonbeer

Fãs conquistados

Como era de se esperar, a publicação gerou uma enxurrada de elogios. Nos comentários, os internautas a cobriram de elogios: "A mais linda", "A mais bonita", foram apenas alguns dos comentários. Essas reações confirmam o entusiasmo gerado por cada uma de suas aparições, tanto no palco quanto nas redes sociais.

Como parte da "Turnê do Medalhão"

Esta publicação surge em meio à agenda lotada de Madison Beer. A foto foi tirada nos bastidores de sua "Locket Tour", que a está levando por toda a América do Norte. É uma oportunidade para Madison Beer explorar ainda mais o universo de seu álbum "Locket" e seu relançamento, em especial a faixa "Lovergirl". Um período de sucesso, marcado por uma série de shows muito aguardados.

Com este espartilho branco e sua maquiagem deslumbrante, Madison Beer entrega mais uma apresentação de sucesso. Equilibrando romance e ousadia, ela confirma seu senso de estilo e seu talento para transformar cada figurino em um momento memorável. Sem surpresas, isso certamente encantará seus fãs.