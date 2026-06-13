Com um visual minimalista, Katie Holmes atrai todos os olhares em Nova York.

A atriz, diretora e produtora americana Katie Holmes provou mais uma vez ser uma das figuras mais estilosas da moda americana. Recentemente, ela causou sensação no jantar dos artistas do Festival de Tribeca, em Nova York. E seu look — inteiramente assinado por uma grande grife parisiense — imediatamente gerou uma enxurrada de comentários.

Uma regata de linho com gola de cristal.

Para esta noite de gala, Katie Holmes optou por uma regata de linho simples num tom suave e luminoso, entre o dourado e o bege. O decote é adornado com um discreto acabamento bordado com cristais. O detalhe que faz toda a diferença é o corte escolhido. Em vez de optar pela versão justa da regata, que se tornou um clássico do tapete vermelho em 2026, Katie Holmes preferiu uma silhueta mais solta que abraça o corpo delicadamente, sem apertar. Esta decisão confere ao look um ar instantaneamente descontraído, quase informal, apesar da pompa do evento.

Calças de pernas largas, sua marca registrada em preto.

Para complementar a regata, a atriz manteve-se fiel a uma de suas peças favoritas: calças pretas de pernas largas com um corte amplo e fluido. É uma silhueta que ela tem usado bastante nas últimas temporadas, desde lançamentos de moda até cerimônias de premiação, tornando-se uma de suas marcas registradas mais reconhecíveis.

O elemento que eleva a silhueta é o cinto. Da coleção Primavera/Verão 2026 da grife francesa, ele apresenta um tom chocolate profundo que quebra sutilmente a paleta neutra do restante do look. Um detalhe aparentemente pequeno, mas que estrutura visualmente toda a silhueta.

Sapatos de bico arredondado e uma bolsa estruturada redonda.

Para os sapatos, Katie Holmes optou por um dos códigos mais reconhecíveis da marca: o scarpin de bico arredondado, com seu cabedal bege-creme e bico branco contrastante. Esta peça icônica confere ao look um toque de alta-costura e um forte apelo gráfico. Esses scarpins, que vêm sendo reinterpretados há décadas, estão entre os clássicos que os aficionados por moda reconhecem à primeira vista.

Na mão, a atriz carrega uma bolsa de ombro estruturada em formato arredondado, típica dos modelos desta temporada. Esta peça, apresentada no último desfile de Primavera/Verão em Paris, já se revela uma das mais desejadas do ano.

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A arte minimalista de Katie Holmes

Essa aparição chamou tanta atenção porque ilustra perfeitamente a filosofia estilística que Katie Holmes cultiva há vários anos. Ao lado de sua estilista de longa data, Brie Welch, a atriz fez do minimalismo de alta costura uma verdadeira marca registrada. Longe das extravagâncias de alguns tapetes vermelhos, ela consistentemente opta por peças essenciais — regatas, camisas brancas, jeans de corte reto, casacos estruturados — que ela eleva através da escolha precisa de tecidos e cortes.

Com este look, Katie Holmes demonstra mais uma vez a elegância sedutora que é capaz de produzir. E confirma que uma simples regata de linho pode ser suficiente para criar uma silhueta chique e atemporal.