Uma estrela do basquete, ela compartilha um pouco de seu treinamento e seus looks coloridos.

Sophie Cunningham é um dos rostos mais seguidos da WNBA. Nesta temporada, a jogadora de basquete americana, que atua pelo Indiana Fever, tem feito inúmeras aparições na mídia, tanto dentro quanto fora das quadras. E sua mais recente campanha para a Adidas — inteiramente em tons de roxo — confirma ainda mais seu papel como ícone fashion no esporte feminino.

Um look roxo da cabeça aos pés da Adidas.

Para esta colaboração com a marca alemã, Sophie Cunningham optou por um look totalmente coordenado da cabeça aos pés. O conjunto era composto por leggings roxas compridas e justas, um top cropped da mesma cor que deixava a cintura à mostra e uma jaqueta de mangas compridas em um tom ligeiramente mais claro, também roxa. Essa harmonia cromática transformou a silhueta em uma verdadeira declaração de moda, apesar da natureza esportiva do treino.

O detalhe que torna o ensaio particularmente marcante é, sem dúvida, a coerência da escolha: o roxo, uma cor raramente usada em um esquema monocromático, funciona perfeitamente aqui. Nas passarelas da Primavera/Verão 2026, diversas casas de moda popularizaram esse tom, comprovando que a jogadora de basquete Sophie Cunningham captou com precisão o espírito da época.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por adidas Training (@adidastraining)

Força e estilo: a marca registrada de Sophie Cunningham

Em termos de estilo, Sophie Cunningham optou por uma abordagem direta. Cabelos longos e soltos, maquiagem minimalista, olhar direto: todas as características da moda esportiva estão presentes, sem artifícios. Em algumas imagens, a jogadora de basquete chega a segurar um par de halteres, uma forma de nos lembrar que por trás da imagem estilizada reside uma verdadeira atleta profissional. Uma atitude que se alinha perfeitamente com a imagem que ela cultivou desde sua estreia na WNBA.

Conhecida por seu espírito competitivo e humor irreverente nas redes sociais, Sophie Cunningham mistura com facilidade conteúdo de jogos, vídeos de treinamento e looks estilosos. Essa estratégia de imagem permitiu que ela conquistasse um grande número de seguidores que vai muito além do público do basquete.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophie Cunningham (@sophie_cham)

Quando o esporte feminino se torna um campo da moda

Essa colaboração com a Adidas é, na verdade, apenas um passo em uma tendência mais ampla. Há várias temporadas, as atletas femininas vêm conquistando espaço significativo no mundo da moda e das parcerias comerciais. Assim como Angel Reese, Ilona Maher e JuJu Watkins, essas atletas não são mais apenas competidoras: elas se tornaram ícones de estilo por mérito próprio.

Uma evolução bem-vinda que, implicitamente, redefine também a relação entre desempenho físico e expressão pessoal. Longe da oposição tradicional entre "atleta feminina" e "ser mulher", essas novas figuras representam uma terceira via: a da força assertiva, sem concessões, mas sem renunciar à estética.

Neste ensaio fotográfico roxo da Adidas, Sophie Cunningham demonstra uma atitude que transcende a mera colaboração comercial. Ela confirma sua crescente influência no cenário do esporte feminino, onde desempenho e estilo agora coexistem harmoniosamente. Essa dinâmica, sem dúvida, continuará a se consolidar nas próximas temporadas.