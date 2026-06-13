Uma estrela do basquete, ela compartilha um pouco de seu treinamento e seus looks coloridos.

Fabienne Ba.
@sophie_cham / Instagram

Sophie Cunningham é um dos rostos mais seguidos da WNBA. Nesta temporada, a jogadora de basquete americana, que atua pelo Indiana Fever, tem feito inúmeras aparições na mídia, tanto dentro quanto fora das quadras. E sua mais recente campanha para a Adidas — inteiramente em tons de roxo — confirma ainda mais seu papel como ícone fashion no esporte feminino.

Um look roxo da cabeça aos pés da Adidas.

Para esta colaboração com a marca alemã, Sophie Cunningham optou por um look totalmente coordenado da cabeça aos pés. O conjunto era composto por leggings roxas compridas e justas, um top cropped da mesma cor que deixava a cintura à mostra e uma jaqueta de mangas compridas em um tom ligeiramente mais claro, também roxa. Essa harmonia cromática transformou a silhueta em uma verdadeira declaração de moda, apesar da natureza esportiva do treino.

O detalhe que torna o ensaio particularmente marcante é, sem dúvida, a coerência da escolha: o roxo, uma cor raramente usada em um esquema monocromático, funciona perfeitamente aqui. Nas passarelas da Primavera/Verão 2026, diversas casas de moda popularizaram esse tom, comprovando que a jogadora de basquete Sophie Cunningham captou com precisão o espírito da época.

Força e estilo: a marca registrada de Sophie Cunningham

Em termos de estilo, Sophie Cunningham optou por uma abordagem direta. Cabelos longos e soltos, maquiagem minimalista, olhar direto: todas as características da moda esportiva estão presentes, sem artifícios. Em algumas imagens, a jogadora de basquete chega a segurar um par de halteres, uma forma de nos lembrar que por trás da imagem estilizada reside uma verdadeira atleta profissional. Uma atitude que se alinha perfeitamente com a imagem que ela cultivou desde sua estreia na WNBA.

Conhecida por seu espírito competitivo e humor irreverente nas redes sociais, Sophie Cunningham mistura com facilidade conteúdo de jogos, vídeos de treinamento e looks estilosos. Essa estratégia de imagem permitiu que ela conquistasse um grande número de seguidores que vai muito além do público do basquete.

Quando o esporte feminino se torna um campo da moda

Essa colaboração com a Adidas é, na verdade, apenas um passo em uma tendência mais ampla. Há várias temporadas, as atletas femininas vêm conquistando espaço significativo no mundo da moda e das parcerias comerciais. Assim como Angel Reese, Ilona Maher e JuJu Watkins, essas atletas não são mais apenas competidoras: elas se tornaram ícones de estilo por mérito próprio.

Uma evolução bem-vinda que, implicitamente, redefine também a relação entre desempenho físico e expressão pessoal. Longe da oposição tradicional entre "atleta feminina" e "ser mulher", essas novas figuras representam uma terceira via: a da força assertiva, sem concessões, mas sem renunciar à estética.

Neste ensaio fotográfico roxo da Adidas, Sophie Cunningham demonstra uma atitude que transcende a mera colaboração comercial. Ela confirma sua crescente influência no cenário do esporte feminino, onde desempenho e estilo agora coexistem harmoniosamente. Essa dinâmica, sem dúvida, continuará a se consolidar nas próximas temporadas.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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