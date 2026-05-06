Na água, a modelo Candice Swanepoel cativa em um cenário encantador.

Fabienne Ba.
@candiceswanepoel / Instagram

"Encontrei a lua do outro lado" – foi com essa legenda poética que a modelo Candice Swanepoel, conhecida como um "Angel" da Victoria's Secret, publicou suas fotos mais recentes no Instagram. Na água, banhada pela luz, ela criou uma de suas postagens mais fascinantes do momento.

Uma lenda que prepara o terreno.

A publicação de Candice Swanepoel, com a legenda "Encontrei a lua do outro lado", rapidamente conquistou mais de 120 mil curtidas. A legenda, misteriosa e luminosa ao mesmo tempo, captura perfeitamente a atmosfera das imagens — uma mistura de água, sol e silêncio. Os fãs lotaram a seção de comentários para compartilhar sua admiração, com reações tão simples quanto unânimes: "Magnífica", "Deusa dourada".

Um elegante conjunto de praia preto em águas turquesa.

Para este ensaio fotográfico, Candice Swanepoel usou um conjunto de praia preto simples, com alças finas, permitindo que o cenário natural fosse o protagonista – as águas cristalinas e luminosas que a rodeavam como uma joia. Seus cabelos levemente úmidos, naturalmente penteados para trás pela água, sua pele dourada e a maquiagem minimalista completaram uma imagem que parecia espontânea, e não cuidadosamente orquestrada.

Um objetivo duplo: sua marca e uma colaboração.

A publicação também teve uma dimensão promocional: Candice Swanepoel apresentou tanto sua própria marca de moda praia, Tropic of C, quanto uma colaboração com a varejista de roupas esportivas de luxo Alo. Foi uma maneira natural de integrar uma abordagem comercial a um conteúdo que exala autenticidade — um dos maiores trunfos da modelo nas redes sociais há vários anos.

Uma presença nas redes sociais tão poderosa quanto uma campanha.

Com mais de 18 milhões de seguidores no Instagram, Candice Swanepoel continua a exercer uma influência considerável nas tendências de moda praia. Suas publicações — frequentemente feitas em cenários naturais espetaculares, sempre com um ar de descontração — geram consistentemente muitas reações. Esta publicação não é exceção: em poucas horas, tornou-se uma de suas imagens mais compartilhadas da primavera de 2026.

Uma legenda poética, água turquesa e um elegante look preto — Candice Swanepoel não precisou de muito para criar um momento cativante. Aliás, é frequentemente com o mínimo esforço que ela consegue o maior impacto nos internautas.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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