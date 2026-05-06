Aos 45 anos, a atriz Jessica Alba compartilha fotos encantadoras tiradas em um barco.

A atriz e empresária americana Jessica Alba comemorou seu 45º aniversário do jeito que gosta: intensamente e sem restrições. Em 3 de maio de 2026, ela compartilhou uma série de fotos no Instagram, tiradas de um barco na costa de Miami, que imediatamente cativaram seus milhões de seguidores.

Um dia no mar ao largo da costa de Miami

Jessica Alba legendou sua sequência de fotos no Instagram com "Joymaxxing", publicada alguns dias após seu aniversário de 45 anos, em 28 de abril. O termo – uma contração de "joy" (alegria) e "maxxing", que significa maximizar a alegria – captura perfeitamente a energia das imagens: uma mulher curtindo um fim de semana festivo ao sol, cercada por amigos e seu parceiro, sem nenhuma inibição.

Jessica Alba compartilhou uma dúzia de fotos tiradas de um barco nas águas de Miami, mostrando um dia de total liberdade: um tobogã inflável gigante, jet ski, dança no convés e relaxamento em um colchão flutuante sob o sol da Flórida. Imagens vibrantes, espontâneas e alegres que irradiavam energia contagiante — exatamente o que seus fãs esperavam dela.

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Danny Ramirez, um companheiro discreto, mas sempre presente.

O parceiro dela, o ator Danny Ramirez, também estava na viagem. Ele aparece ao lado de Jessica Alba em várias fotos, incluindo uma em particular que chama a atenção, onde ele a observa atentamente enquanto ela sorri para a câmera. Na seção de comentários da publicação, ele simplesmente respondeu com um emoji de coração em chamas "❤️‍🔥". Jessica Alba e Danny Ramirez estão namorando, ainda que não oficialmente, desde julho de 2025.

"Fique perto das pessoas que lhe trazem alegria."

Entre as legendas em seus stories do Instagram que acompanhavam a publicação, Jessica Alba também incluiu: "Fique perto de pessoas que te fazem sentir como se estivesse sob o sol." Essa frase diz muito sobre sua mentalidade ao entrar no novo ano — apenas alguns dias depois de escrever em seu aniversário: "Estou entrando neste novo ano com mais graça, mais alegria, mais gratidão e um amor mais profundo pelas pessoas que fazem da minha vida o que ela é."

Um passeio de barco, uma lenda em uma palavra: Jessica Alba resumiu seu fim de semana de aniversário com uma frase breve, porém eloquente: ela irradia, plenamente consciente de seu brilho.