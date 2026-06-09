Série "Euphoria": Alexa Demie explica por que uma cena a deixou profundamente desconfortável

Alexa Demie está lentamente emergindo da névoa da fama. A atriz e modelo americana, que interpreta Maddy Perez em "Euphoria" (HBO), acaba de dar um raro relato de seus anos no set de filmagem. E particularmente de uma cena que, anos depois, ainda a marca profundamente.

O medo de perder o emprego, e não a pressão de alguém.

A confissão é direta. Muito jovem quando a série começou — exibida pela primeira vez em 2019 — Alexa Demie conta que repetidamente concordou em filmar cenas sem roupa por medo de ser substituída. "Eu pensava que se dissesse não a essas cenas, não conseguiria o papel, não porque alguém me dissesse isso, mas porque eu era muito jovem e não sabia", confidenciou ela em entrevista ao The Hollywood Reporter . Essa nuance ilustra o quão silenciosa pode ser a pressão na indústria cinematográfica — um legado de uma cultura de filmagem sobre a qual muitas atrizes agora estão se manifestando.

Uma cena em particular a chocou.

Das cenas que Alexa Demie menciona, uma em particular se destaca: uma sequência em que sua personagem trai Nate, interpretado por Jacob Elordi. “Não estou dizendo que não gosto de sexo, e acho que pode ser retratado de forma bonita. Também sei que a série retrata a vida de garotas adolescentes. Mas, depois de gravar a cena, percebi: ‘OK, não gosto de como isso me faz sentir’”. Uma afirmação que soa verdadeira em vários níveis. Longe de ser uma rejeição por princípios, Alexa Demie se refere mais a uma sensação física e íntima — um desconforto que ela não havia previsto completamente quando concordou em fazer a cena.

Uma equipe que ouviu, um precedente que não se repetiu.

Boas notícias: os comentários de Alexa Demie após as filmagens foram levados em consideração. "Eu falei algo depois, e todos foram muito compreensivos", explica ela. Como resultado, nunca mais lhe pediram para fazer aquele tipo de cena. Este caso exemplar reflete mudanças recentes nos sets de filmagem. Desde o movimento #MeToo, os coordenadores de intimidade tornaram-se gradualmente os responsáveis por garantir o consentimento informado de atores e atrizes — um papel relativamente novo, mas agora quase padrão em séries da HBO como "Euphoria".

Uma controvérsia mais ampla em torno da série

O depoimento de Alexa Demie surge num contexto particular. Diversas cenas "ousadas" da temporada final têm sido alvo de muita discussão, principalmente aquelas envolvendo Sydney Sweeney, que interpreta Cassie. Já em 2023, a atriz defendeu publicamente o criador da série, Sam Levinson: "Se não nos sentíamos confortáveis com algo, todas nós nos manifestávamos. (...) É difícil ver alguém sendo completamente difamado pelo público e pela mídia quando ninguém está realmente presente. Nós estamos." Recém-concluída após três temporadas, "Euphoria" deixa um legado cultural significativo — mas também um debate aberto sobre como jovens atrizes vivenciam a filmagem das cenas mais explícitas.

Por meio deste depoimento, Alexa Demie oferece um raro vislumbre dos bastidores da vida de algumas das atrizes mais proeminentes de Hollywood. Ela também serve como um lembrete de uma verdade crucial: em um set de filmagem, a liberdade de dizer não nunca é tão simples quanto parece, especialmente para quem está começando. Seu relato, agora público, funciona como um convite — para que as produções ouçam com mais atenção e para que as jovens atrizes se protejam melhor.