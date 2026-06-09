O look da tenista Naomi Osaka, que usava shorts e salto alto, gerou muita repercussão.

Julia P.
@naomiosaka / TikTok

Naomi Osaka continua a revolucionar os códigos do tênis e da moda. Recentemente, a campeã japonesa foi notícia não nas quadras oficiais do torneio, mas em um evento parisiense.

Uma silhueta que vai na contramão.

Nas imagens que circularam desde então, Naomi Osaka posa, raquete na mão, em uma quadra de saibro montada no pátio de um hotel parisiense, sob guarda-sóis listrados em vermelho e branco. Ela veste shorts jeans, com uma camisa preta folgada por cima. Uma faixa de cabelo estampada é o único toque gráfico do look. São principalmente seus sapatos de salto agulha pretos que chamam a atenção — uma escolha totalmente incompatível com os tênis que se esperaria nesse tipo de superfície.

O contraste que gera debate: esportes versus saltos altos

Nas redes sociais, o look de Naomi Osaka gerou imediatamente uma enxurrada de comentários. Alguns o consideraram uma escolha ousada que misturava estilos — a imagem do tênis branco com a de um código de vestimenta muito mais sofisticado. Outros acharam o contraste muito forte, transformando a quadra de tênis em um desfile de moda.

Na realidade, a tetracampeã de Grand Slam Naomi Osaka cultiva essa mistura de gêneros há anos: atleta de alto nível que também é modelo da Louis Vuitton, embaixadora da Nike que colabora com estilistas, mãe ativa que posa com sua filha Shai nas revistas mais vanguardistas.

Uma forte assinatura de moda

Esta não é a primeira vez que Naomi Osaka transforma um evento de tênis em um momento editorial. Em Roland-Garros 2026, ela entrou na quadra Suzanne-Lenglen com um corset preto sobre um vestido dourado inspirado na Torre Eiffel, desenhado pela Nike e Kevin Germanier. No Aberto da Austrália, em janeiro passado, ela optou por um look inspirado em uma água-viva, com véu e guarda-sol, criado em parceria com o designer londrino Robert Wun.

Em todas as partidas, a mesma mensagem: liberte-se do código uniforme do tênis branco e faça das quadras um espaço para expressão pessoal. "Não me importo com as críticas. Venho jogar tênis, não fazer um desfile de moda. E se outros querem fazer um desfile de moda, que façam", confidenciou recentemente, em resposta a jornalistas que denunciaram suas escolhas de vestuário.

Uma abordagem que vai além da simples escolha de roupas.

Mais do que apenas uma roupa, é uma verdadeira identidade visual que está emergindo – a de uma atleta que afirma seu direito de jogar com alta costura e de ser ousada tanto na quadra quanto na rua. A combinação de shorts e salto alto deste look parisiense faz parte de um movimento mais amplo: o de uma geração de jogadoras que não precisam mais da permissão da federação para afirmar sua individualidade.

Com sua aparição mais recente de shorts e salto alto, Naomi Osaka nos lembra por que se tornou uma das atletas mais seguidas no mundo da moda. Ela é uma jogadora que se recusa a escolher entre desempenho atlético e expressão estilística.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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