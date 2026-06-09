A atriz Sharon Stone relembra a discussão que marcou o fim de seu casamento.

Sharon Stone concordou em falar abertamente sobre um dos momentos mais dolorosos de sua vida. No podcast americano " The Person Who Believed In Me ", apresentado por David Begnaud, a atriz e produtora de cinema americana revelou por que seu segundo casamento terminou.

Um diagnóstico que muda tudo

Tudo começou no início dos anos 2000. Naquela época, Sharon Stone descobriu que tinha vários tumores. Um deles era particularmente alarmante. "Era maior do que todo o lado esquerdo do meu peito", confidenciou ela. O médico foi até sua casa para explicar os próximos passos: recomendou uma mastectomia bilateral urgente.

“Quando atingem esse tamanho, geralmente sabemos, mesmo antes da cirurgia, que é câncer”, explicou ele a ela. Sharon Stone, no entanto, sabia lá no fundo que não era. “Eu disse a ele: ‘Eu não tenho câncer’. E ele respondeu: ‘Você não pode decidir isso’. E eu disse: ‘Sim, eu posso. Eu decido’”. Uma intuição que mais tarde se provaria correta.

A decisão de realizar uma mastectomia bilateral

Apesar de suas convicções, a atriz de "Instinto Selvagem" optou por se submeter à cirurgia. "Porque não estou brincando", explicou ela simplesmente. Uma decisão guiada pela prudência, e não pelo medo — e que os médicos aplaudiriam: "Se eu tivesse mais pacientes como ela, teríamos mais mulheres vivas hoje", confidenciou seu cirurgião. Uma voz, porém, estava ausente: a de seu então marido. E foi justamente aí que tudo mudou.

A reação que sinalizou o fim

“Meu marido disse: ‘Isso é ridículo.’ E se levantou e saiu do quarto”, ela conta. Quando questionada sobre o motivo da raiva dele, Sharon Stone dá uma resposta inequívoca: seu marido estava furioso, não com a ideia de que ela pudesse estar doente, mas com a ideia de que ela estivesse disposta a remover as próteses de silicone. “Eu tomo as decisões, não ele”, ela retruca. O estrago, porém, já estava feito. “Aquele foi o fim do casamento. Acabou. Ele não queria mais nada comigo. (...) Ele achava que eu estava tomando muitas decisões sozinha”, ela resume.

Um casamento entre 1998 e 2004, e um detalhe revelado posteriormente.

Embora Sharon Stone não tenha mencionado o nome da pessoa em questão, o contexto facilita a identificação de seu ex-marido: trata-se de Phil Bronstein, um jornalista americano com quem ela se casou em 1998 e de quem se separou oficialmente em 2004. Quanto aos tumores, eles se provarão benignos – portanto, a atriz não precisará de uma mastectomia bilateral.

Em 2021, no entanto, ela revelou outro episódio doloroso relacionado ao mesmo procedimento: seu cirurgião na época teria implantado próteses mamárias maiores do que o combinado, sem o seu consentimento. Essa sequência de eventos diz muito sobre o que as mulheres podem vivenciar em sua relação com o próprio corpo.

Por meio deste depoimento, Sharon Stone traz à tona o que, para muitos, ainda é um tabu: a dificuldade que algumas mulheres enfrentam para que suas escolhas médicas sejam respeitadas por aqueles ao seu redor. Ela também nos lembra que nenhuma decisão de natureza tão pessoal deve jamais ser submetida ao julgamento de alguém, mesmo de alguém próximo.