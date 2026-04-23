Emily Blunt causa sensação com um vestido curto com um detalhe "ousado".

Fabienne Ba.
Screen Emily Blunt dans le film « Le diable s'habille en Prada » (The Devil Wears Prada)

Na estreia londrina de "O Diabo Veste Prada 2", a atriz britânico-americana Emily Blunt se destacou como a figura mais marcante graças a um vestido curto que reinterpretou o clássico chique. Ao lado de vários membros do elenco, incluindo as atrizes americanas Meryl Streep e Anne Hathaway, Blunt exibiu um visual minimalista e sofisticado.

Um vestido curto realçado por um detalhe transparente.

Para esta aparição, Emily Blunt usou um vestido preto curto e estruturado, combinado com tecidos contrastantes. O detalhe mais comentado foi a adição de painéis transparentes (com estampa de bolinhas). O look combinou uma base elegante e discreta com elementos de tule e renda, criando um equilíbrio entre o clássico e o moderno.

O vestido foi complementado por meias transparentes e sapatos pretos de salto alto, reforçando uma estética minimalista. Esse tipo de look faz parte de uma tendência atual que explora o contraste entre a simplicidade e detalhes mais ousados.

Uma recepção que gerou muita discussão nas redes sociais.

A aparição da atriz rapidamente viralizou nas redes sociais, onde muitos usuários elogiaram seu estilo. A combinação de elegância discreta e tecido transparente foi amplamente comentada, realçando o impacto visual do seu look. Emily Blunt confirma, assim, sua capacidade de transitar entre a elegância clássica e ousadias fashion calculadas.

Com este vestido na estreia londrina de "O Diabo Veste Prada 2", Emily Blunt fez uma aparição marcante que ilustra perfeitamente a evolução do estilo no tapete vermelho. Equilibrando uma elegância discreta com um toque de transparência, ela projetou um visual moderno, sofisticado e decididamente contemporâneo.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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