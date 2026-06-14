Aos 37 anos, Nina Dobrev prova que o vestido de alcinha é um clássico do tapete vermelho.

Léa Michel
@nina / Instagram

A atriz e modelo búlgaro-canadense Nina Dobrev confirma seu status de ícone fashion. Para a estreia de seu curta-metragem "General Admission", apresentado no Festival de Cinema de Tribeca de 2026, ela optou por uma escolha certeira: o vestido slip. Uma peça delicada e atemporal, que ela compartilhou em um vídeo postado no Instagram e que imediatamente cativou seus seguidores.

Um vestido de cetim.

A ex-estrela de "The Vampire Diaries" usou um vestido de cetim creme do estilista Adam Lippes. O corte fluido, quase líquido, abraça delicadamente a silhueta e se abre em uma barra longa que se estende até o chão. Alças finas e um decote suavemente drapeado realçam o ar sensual da peça, enquanto um toque de renda escura, sobreposta por baixo, contrasta com as linhas limpas do conjunto. Um detalhe de botões forrados ao longo da costura completa este look refinado.

Acessórios minimalistas. Fiel ao espírito de "luxo discreto" do seu look, Nina Dobrev optou por acessórios discretos. Ela combinou o vestido com sandálias pretas de salto agulha com tiras delicadas e uma pequena carteira preta estruturada com alça. Para as joias, escolheu brincos contemporâneos da KatKim. Essa abordagem minimalista permite que o vestido seja o protagonista.

"Uma energia Carrie Bradshaw"

Na legenda da sua publicação, a atriz resumiu seu estilo com humor: "Esta semana teve uma vibe total de Carrie Bradshaw". Uma referência à protagonista de uma série de sucesso, ícone da moda dos anos 90 e 2000. O vestido slip, aliás, nasceu nessa época, herdando o minimalismo e a paixão por peças de vestir sem fecho, com um toque intimista. Reinventado constantemente, consolidou-se como um clássico do tapete vermelho: simples, elegante e atemporal.

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Uma publicação compartilhada por Nina Dobrev (@nina)

Com este vestido de alças de elegância requintada, Nina Dobrev criou um dos looks mais marcantes do evento deste ano. Ao optar pela simplicidade em vez da extravagância, a atriz nos lembrou que, às vezes, uma única peça bem escolhida é tudo o que precisamos para causar uma impressão duradoura. Prova, se é que era necessária, de que o vestido de alças não perdeu nada do seu charme no tapete vermelho.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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