Com um look em tons pastel, Charli D'Amelio cativa com uma silhueta retrô.

A criadora de conteúdo americana Charli D'Amelio é muito mais do que uma sensação do TikTok. Com milhões de seguidores em suas redes sociais, ela recentemente posou para um novo editorial de moda e publicou as fotos em sua conta do Instagram. O ensaio apresentou um visual em tons pastel com uma pegada retrô, produzido por sua estilista Carlee Barrow, e recebeu uma enxurrada de comentários de admiração.

Uma blusa verde pastel com bolinhas.

Na foto que está causando alvoroço, Charli D'Amelio veste um sutiã justo verde-claro. O detalhe que torna a peça notável é o decote coração acentuado por um delicado babado bordado. O tecido, salpicado com pequenas bolinhas pretas, adiciona um toque instantaneamente nostálgico ao visual.

A escolha do verde pastel não é insignificante. Essa tonalidade alinha-se aos tons "sorvete" tão populares nas passarelas da Primavera/Verão 2026, em sintonia com as paletas suaves e luminosas que dominam esta estação. É uma cor elegante que combina perfeitamente com a imagem de uma jovem com estilo próprio.

Calças de cintura alta para uma silhueta retrô

Para complementar a parte de cima, Charli D'Amelio usa uma calça de cintura alta combinando, acinturada com um cinto preto largo. O conjunto cria uma silhueta diretamente inspirada nas pin-ups dos anos 50 — quando poás, cores pastel e cintura alta formavam uma das combinações mais icônicas da época. O cós aparente entre a parte de cima e a calça adiciona um toque de modernidade. É uma escolha de moda inteligente que reinterpreta o estilo vintage sem recorrer a uma mera fantasia.

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Joias douradas e maquiagem retrô

Quando se tratava de acessórios, Charli D'Amelio optou pela coesão. Uma gargantilha dourada, um pingente combinando, um anel dourado e uma pulseira prateada completaram o visual com sutileza. Sua maquiagem seguiu o mesmo tema: delineador preciso, blush rosa suave e, principalmente, um batom vermelho intenso — uma assinatura das fotos icônicas de décadas passadas. Seu penteado, com risca ao meio e fios soltos sobre os ombros, aperfeiçoou o look retrô.

Com esse look em tons pastel, inspirado no estilo pin-up, Charli D'Amelio nos lembra que se consolidou como uma das figuras mais admiradas de sua geração. E, como era de se esperar, confirma que a nostalgia continua sendo um dos campos de atuação mais poderosos da moda.