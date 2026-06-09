Aos 50 anos, a atriz Ali Larter chama a atenção com um vestido verde esmeralda.

A atriz, modelo e produtora americana Ali Larter fez uma de suas aparições mais deslumbrantes no tapete vermelho. No Festival de Televisão de Newport Beach de 2026, ela surgiu com um longo vestido verde esmeralda, cujo corte assimétrico chamou a atenção imediatamente.

Um vestido esmeralda

No tapete vermelho californiano, Ali Larter escolheu uma peça da coleção Outono/Inverno 2026 de Victoria Beckham, apresentada algumas semanas antes na Semana de Moda de Paris. Um vestido de noite verde-esmeralda em chiffon, cuja profundidade de cor ecoava a dos olhos da atriz — um efeito visual particularmente marcante sob os flashes.

A peça se baseia em um trabalho de alta costura meticuloso: um véu delicado, drapeados habilmente posicionados na frente que remetem a um antigo quíton grego, e dois conjuntos de flores em relevo estrategicamente posicionados — um na altura do busto e o outro logo abaixo do quadril. Essa composição transforma a peça em uma verdadeira escultura têxtil.

Corte assimétrico e drapeado inspirado na moda grega.

O detalhe que torna o vestido particularmente elegante é a longa fenda lateral profunda. Ela vai do busto até o quadril, criando uma quebra marcante na silhueta e conferindo movimento ao conjunto. Um recorte executado com perfeição. Na barra, o corte assimétrico revela sutilmente as pernas de Ali Larter e estrutura a silhueta de baixo para cima. O efeito geral é um vestido que se ajusta ao corpo, mas mantém toda a fluidez do tecido verde esmeralda.

Sapatos de salto alto com efeito de "ilusão ótica" e joias douradas.

Nos pés, Ali Larter optou por um par de sandálias de tiras com detalhes vazados. Do tapete vermelho, os sapatos pareciam quase invisíveis, dando à atriz a impressão de estar flutuando acima do solo. Um detalhe técnico que foi imediatamente comentado nas redes sociais.

Para as joias, seus estilistas escolheram peças de marcas americanas: brincos de argola dourados e anéis sobrepostos de ouro e prata. Para o cabelo, um coque baixo e solto com um aspecto quase desfeito, criado por Owen Gould. E para a maquiagem, Georgie Eisdell optou por um batom coral vibrante e uma sombra da mesma cor nos olhos.

Ali Larter participa do painel do elenco de "Landman" durante o Newport Beach TV FEST no Lido Theater em Newport Beach. pic.twitter.com/AoAr5k7taO — Mais Cultura Menos Pop (@culturelesspop) 7 de junho de 2026

Vitória geral para a série "Landman"

A aparição de Ali Larter ocorreu em um contexto particular. Durante a cerimônia, a atriz se juntou a seus colegas de elenco de "Landman" — Billy Bob Thornton, Andy García e Michelle Randolph — no palco para receber o prêmio de Melhor Elenco em Série Dramática. Esse importante reconhecimento coletivo para a produção confirmou o sucesso de crítica da série.

Com este vestido verde esmeralda, Ali Larter fez uma aparição incrivelmente elegante. Ela provou que o tapete vermelho não tem nada a ver com idade. Uma aparição que facilmente a coloca entre as suas melhores.

