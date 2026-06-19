Grávida de oito meses, esta ex-líder de torcida está revivendo uma coreografia cult.

Julia P.
@kelcey_w / Instagram

Estar grávida de oito meses não a impede de dar um show. Kelcey Wetterberg, ex-cheerleader do Dallas Cowboys, encantou seus seguidores ao recriar uma das coreografias mais icônicas de seu antigo time — e tudo isso estando no terceiro trimestre de gravidez.

Uma coreografia cult durante a gravidez

Em um vídeo compartilhado no Instagram, a futura mãe começa dizendo, com humor autodepreciativo: "Eu faria qualquer coisa para tirar esse bebê de lá". Quando o marido responde "Qualquer coisa?" , ela então começa a coreografia famosa de "Thunderstruck", das líderes de torcida do Dallas Cowboys.

Braços erguidos, cabeças sacudidas, um passo para o chão e um movimento de cabelo: Kelcey Wetterberg, vestida com uma camiseta cropped azul-marinho nas cores do time, executa os movimentos icônicos em um campo de futebol. Uma performance elogiada por sua vitalidade, apenas algumas semanas antes de dar à luz.

Uma homenagem a "As Queridinhas da América"

Este vídeo é tudo menos comum. Kelcey Wetterberg o fez em homenagem à terceira temporada da série da Netflix "America's Sweethearts: Dallas Cowboys Cheerleaders", que lançou sua carreira. "Uma pequena surpresa que ninguém pediu", brincou na legenda, acrescentando que estava ansiosa para assistir à temporada dedicada às suas ex-companheiras de equipe. As reações foram imediatas: "Como você faz isso, Kelcey? Estou com medo", "Supermulher", foram apenas alguns dos comentários de admiração.

Uma gravidez feliz

Nos bastidores, Kelcey Wetterberg está claramente vivendo um momento feliz. Ela espera seu primeiro filho em julho e anunciou a gravidez em janeiro passado, ao lado do marido, Nate Crnkovich. No final do vídeo, o casal compartilha um momento terno, mostrando fotos do ultrassom. Essa alegria vem logo após o primeiro aniversário de casamento, que foi comemorado no final de 2024.

O domínio de Kelcey Wetterberg nessas coreografias vem de suas cinco temporadas no centro da prestigiosa equipe, da qual se desligou em 2024. Considerada uma "All-Star", ela continua apoiando a equipe. Com este vídeo inspirador, ela prova que gravidez e energia podem andar juntas.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
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