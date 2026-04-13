Aos 56 anos, a atriz Cate Blanchett impressiona com um vestido de corte ousado.

Fabienne Ba.
Screen Cate Blanchett dans le film « Carol »

A atriz australiana-americana Cate Blanchett fez uma aparição marcante com um vestido de recortes particularmente chamativo na cerimônia do Prêmio Olivier de 2026, em Londres. Ela confirmou mais uma vez seu impecável senso de estilo, combinando sofisticação clássica com ousadia contemporânea.

Um vestido deslumbrante com recortes ousados na cerimônia do Prêmio Olivier de 2026.

Cate Blanchett compareceu à 50ª cerimônia do Prêmio Olivier, realizada em 12 de abril de 2026, no Royal Albert Hall, em Londres, usando um vestido da coleção Outono 2026 da Lanvin. A peça apresentava recortes gráficos no busto, criando um efeito visual estruturado. O design combinava um tecido escuro com detalhes sofisticados, incluindo um jogo de volume nas mangas e uma silhueta fluida que enfatizava a elegância do vestido.

Uma fenda alta na perna completou a composição, reforçando a ousadia geral. Os recortes geométricos, com bordas brilhantes, proporcionaram um contraste sutil entre minimalismo e sofisticação, uma assinatura recorrente dos designs apresentados em grandes eventos do calendário cultural britânico.

Uma silhueta fiel à sua elegância característica.

Ao longo de sua carreira, Cate Blanchett se consolidou como uma figura importante no mundo da moda no tapete vermelho. Duas vezes vencedora do Oscar, a atriz é frequentemente elogiada por suas escolhas de vestuário que combinam inovação com elegância clássica. Suas colaborações com renomadas casas de moda reforçam ainda mais sua imagem como ícone de estilo. O vestido que ela usou na cerimônia do Prêmio Olivier deu continuidade a essa tradição, ilustrando um equilíbrio entre criatividade contemporânea e sofisticação atemporal.

Os Prémios Olivier, um evento importante no cenário cultural.

O Prêmio Olivier celebra anualmente as produções teatrais e os artistas britânicos. Realizada no Royal Albert Hall, a cerimônia também representa uma importante oportunidade para os convidados exibirem seu estilo pessoal. A presença de Cate Blanchett neste evento reflete sua forte ligação com o mundo do teatro, complementando sua carreira internacional no cinema. Os tapetes vermelhos de cerimônias como essa costumam servir de vitrine para grifes de moda, ajudando a definir certas tendências da moda formal.

Uma estética que combina modernidade e atemporalidade.

O vestido com recortes usado por Cate Blanchett naquela noite ilustra perfeitamente uma tendência em que silhuetas clássicas são revisitadas por meio de detalhes contemporâneos. Recortes estratégicos e jogos de textura permitem uma abordagem inovadora para trajes de noite, mantendo, ao mesmo tempo, uma base elegante. Esse tipo de design faz parte de uma evolução mais ampla na filosofia do tapete vermelho, onde a inovação estilística se expressa por meio da estrutura da peça, em vez de exuberância decorativa.

Com este vestido Lanvin de corte arrojado, Cate Blanchett confirma seu status de ícone de estilo, capaz de combinar elegância clássica com criatividade contemporânea. Este look demonstra uma abordagem onde o corte e os detalhes estruturais se tornam elementos-chave da expressão estilística, em um diálogo constante entre tradição e modernidade.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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