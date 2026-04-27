Aos 52 anos, a atriz Tori Spelling usa um look transparente que gera reações.

Para uma noite comum em West Hollywood, era necessário um visual "extraordinário". A atriz, personalidade da mídia e escritora americana Tori Spelling entendeu isso muito bem quando compareceu à festa "secreta" de Madonna com um look transparente que não deixou ninguém indiferente.

Uma noite muito exclusiva no The Abbey.

Na noite de 25 de abril de 2026, Madonna organizou uma festa privada, apenas para convidados, no Abbey, um bar icônico de West Hollywood, para comemorar o aniversário de seu proprietário, Tristan Schukraft, e apresentar novas faixas de seu álbum "Confessions II".

Entre os convidados estavam a atriz e modelo ítalo-americana Julia Fox, a atriz americana Tori Spelling, a cantora e musicista britânica Lily Allen, a cantora e compositora americana Addison Rae, a modelo e atriz britânica Cara Delevingne e a cantora e compositora americana de ascendência albanesa-macedônia Bebe Rexha. Uma constelação de celebridades se reuniu para uma noite que prometia ser festiva e musicalmente exclusiva.

Um conjunto de renda que chama a atenção.

Foi nesse cenário que Tori Spelling causou sensação. A atriz de Beverly Hills 90210 optou por um terninho em tecido translúcido. A roupa, adornada com lantejoulas azuis e prateadas brilhantes, captava a luz a cada movimento seu, intensificando o efeito dramático. Para adicionar um toque de contraste, ela usou uma estola de pele marrom sobre os ombros e completou o look com os cabelos loiros ondulados. O conjunto noturno foi fotografado enquanto ela caminhava pela calçada, apoiada em seu acompanhante.

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Fãs conquistados nas redes sociais

As fotos postadas no Instagram viralizaram rapidamente, gerando uma enxurrada de elogios e compartilhamentos entusiasmados nas redes sociais. As publicações acumularam milhares de reações em pouco tempo. "Tori está deslumbrante", acompanhado de um emoji de chama, resume perfeitamente a recepção que seus fãs deram ao seu look naquela noite, elogiando tanto sua elegância quanto seu senso de estilo. Outros usuários também destacaram a originalidade da roupa e a confiança que ela exala, contribuindo para que essas imagens se tornassem um dos momentos mais comentados da noite na internet.

Resumindo, Tori Spelling continua a fazer escolhas de moda ousadas. Sua presença em uma das festas mais exclusivas da primavera de 2026 confirma que ela é uma figura importante no mundo do entretenimento americano, muito além de seu papel icônico em "Beverly Hills 90210".