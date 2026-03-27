Aos 40 anos, esta modelo muda o penteado e provoca reações.

A modelo, apresentadora de televisão, atriz, escritora e ativista americana Chrissy Teigen surpreendeu seus fãs ao revelar uma transformação capilar. Conhecida por seus longos cabelos, ela optou por um corte significativamente mais curto, para surpresa de todos. Compartilhada no Instagram, a mudança de visual rapidamente gerou inúmeras reações, confirmando a influência duradoura de Chrissy Teigen no mundo da beleza.

Um corte de cabelo curto que marca uma virada.

Chrissy Teigen se despediu recentemente de seus longos cabelos e adotou um corte bob elegante e estruturado. Em uma publicação no Instagram, ela compartilhou diversas fotos de sua transformação, acompanhadas de uma mensagem expressando uma sensação de leveza após a mudança de visual. O novo corte apresenta uma risca central bem definida e comprimento na altura do queixo, criando um look moderno e minimalista. Esse tipo de bob é popular por emoldurar o rosto e, ao mesmo tempo, oferecer uma silhueta sofisticada.

Uma transformação revelada no Instagram

Para revelar seu novo visual, Chrissy Teigen compartilhou uma selfie no espelho e um close destacando a precisão do corte. Em outro vídeo, ela aparece com um estilo levemente ondulado, enfatizando a versatilidade desse comprimento. Ela também mencionou os profissionais que contribuíram para a transformação, confirmando a importância da expertise em cabelos para se conseguir esse tipo de corte estruturado.

Veja esta publicação no Instagram Uma publicação compartilhada por Chrissy Teigen (@chrissyteigen)

Uma tendência para uma maior simplicidade.

O corte de cabelo curto de Chrissy Teigen faz parte de uma tendência mais ampla que privilegia estilos de baixa manutenção, adequados para o dia a dia. O bob reto, presença constante no tapete vermelho, continua sendo um clássico atemporal que transcende as estações sem perder seu charme. Ao optar por um comprimento mais curto, a modelo confirma a tendência atual de looks minimalistas que priorizam estrutura e simplicidade.

Com esse novo corte de cabelo, Chrissy Teigen demonstra que uma mudança de penteado pode "transformar uma silhueta", mantendo uma elegância atemporal. Essa escolha capilar, amplamente comentada nas redes sociais, ilustra a influência contínua de Chrissy Teigen no mundo da beleza e das tendências.