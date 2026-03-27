Em um vestido preto minimalista, esta patinadora artística ilumina o tapete vermelho.

A patinadora artística americana Alysa Liu confirmou seu status de ícone de estilo em ascensão ao aparecer com um vestido preto minimalista no iHeartRadio Music Awards de 2026. A atleta, medalhista de ouro olímpica em 2026, chamou a atenção com uma interpretação moderna do famoso "Vestidinho Preto", demonstrando que simplicidade e elegância podem coexistir perfeitamente no tapete vermelho.

Uma interpretação contemporânea de um clássico.

Para este evento realizado no Dolby Theatre em Los Angeles em meados de março de 2026, Alysa Liu escolheu um vestido preto ajustado com uma estética minimalista. A silhueta destacava-se pelo decote halter e um detalhe estruturado no busto, adicionando um toque gráfico sutil a esta peça atemporal. A saia levemente assimétrica e angulada conferiu um toque moderno a este clássico.

Um visual limpo e minimalista, até nos mínimos detalhes.

Mantendo-se fiel ao equilíbrio minimalista do seu look, Alysa Liu optou por scarpins pretos de bico fino combinando. Suas joias discretas e piercings foram suficientes para reforçar a modernidade do visual. A maquiagem seguiu a mesma estética: olhos esfumados suaves e sutis, combinados com tons pêssego no blush e nos lábios. Seu penteado característico, com volume leve e movimento natural, deu o toque final elegante ao look.

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Uma presença notável após um ano extraordinário.

Desde que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, na Itália, Alysa Liu tem marcado presença em diversos eventos de prestígio. Ela foi vista, inclusive, em festas relacionadas ao Oscar, confirmando sua crescente influência no mundo da moda e do entretenimento. Seu estilo tem atraído a atenção de observadores da moda, que a veem como uma figura inspiradora e inovadora, capaz de combinar com maestria desempenho atlético e expressão estilística.

Ao escolher um vestido preto minimalista para o iHeartRadio Music Awards de 2026, Alysa Liu demonstra que os clássicos atemporais podem ser reinterpretados com um toque moderno. Sua aparição confirma sua crescente influência no mundo da moda, onde ela está gradualmente consolidando seu estilo próprio.