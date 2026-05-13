Considerado "inusitado", o presente de Gwyneth Paltrow para seus filhos está gerando controvérsia.

Quando se trata de presentes de formatura, Gwyneth Paltrow não opta pelo clássico relógio gravado ou caneta tinteiro. A atriz e fundadora da Goop revelou em seu boletim informativo uma ideia original para celebrar a formatura de seus filhos: presenteá-los com ações da bolsa de valores. Essa iniciativa, que une educação financeira com originalidade, rapidamente gerou reações nas redes sociais.

Ações em vez de um presente tradicional

Tudo começou com uma sessão de perguntas e respostas publicada na newsletter da "Goop". Questionada sobre "o melhor presente de formatura", Gwyneth Paltrow respondeu diretamente: "Estamos pensando em dar ações para os jovens, para que eles se envolvam na gestão do próprio dinheiro e façam perguntas sobre o mercado financeiro". A atriz acrescentou que também estava considerando incluir "algo físico para comemorar a ocasião", embora ainda não tivesse decidido o quê.

O contexto? Sua filha Apple, de 21 anos, acaba de se formar na Universidade Vanderbilt em 8 de maio de 2026. Seu filho Mose, de 20 anos, concluirá seus estudos na Universidade Brown nos próximos anos. Um marco importante que Gwyneth Paltrow quer celebrar à sua maneira.

Uma ideia que levanta questões entre os usuários da internet.

Embora a intenção educativa seja clara — ensinar os filhos a gerir as suas finanças — a ideia não convenceu toda a gente. Nas redes sociais, vários utilizadores consideraram o presente "bizarro" e, sobretudo, muito impessoal para um momento tão simbólico como uma formatura. Enquanto muitos esperariam uma recordação, uma joia ou um objeto sentimental, Gwyneth Paltrow optou por um investimento financeiro.

Alguns comentários também destacam a desconexão: oferecer ações a jovens adultos pode parecer lógico em um ambiente privilegiado, mas está fora de sintonia com a realidade da maioria das famílias. Outros, ao contrário, elogiam uma abordagem moderna que prepara as crianças para a independência financeira assim que terminam os estudos.

Uma mãe que acredita em "deixar ir"

Além do presente em si, Gwyneth Paltrow aproveitou a oportunidade para compartilhar o melhor conselho materno que já deu aos filhos: "Sejam vocês mesmos. E se ser vocês mesmos me decepcionar, é um bom sinal: era até sua obrigação me decepcionar enquanto vocês construíam sua verdadeira identidade." Uma filosofia de criação de filhos marcante, muito parecida com a própria atriz: sempre fiel a si mesma. O presente em si se encaixa perfeitamente nesse contexto — não convencional, mas escolhido com cuidado.

Parte piscadela educativa, parte escolha pouco sentimental, o presente de formatura de Gwyneth Paltrow certamente gerou debate. Uma coisa é certa: a fundadora da Goop continua a dar que falar, mesmo com suas escolhas mais pessoais.