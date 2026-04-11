Após ganhar 20 quilos, esta ex-Miss França está confiante com seu novo corpo.

A Miss França 2019, a cantora e tocadora de ukulele francesa Vaimalama Chaves, revelou recentemente que ganhou 20 quilos. Agora, ela fala sobre sua relação com o próprio corpo, compartilhando uma mensagem focada na aceitação e no bem-estar.

Uma ex-Miss França que fala abertamente sobre sua transformação física.

Vaimalama Chaves compartilhou uma reflexão pessoal sobre suas oscilações de peso nas redes sociais após um período de treinamento físico intenso. Coroada Miss França em 2019, ela já se manifestou diversas vezes sobre a pressão em torno da aparência e os padrões estéticos associados aos concursos de beleza. Em uma publicação no Instagram, ela explicou que ganhou peso após participar de uma competição de fitness, uma modalidade que envolve dietas e treinos rigorosos.

Ela conta que seguiu um programa específico por várias semanas, com objetivos físicos particulares. Após esse período, explica que optou por uma abordagem mais flexível, permitindo maior equilíbrio e prazer. Ela menciona especificamente a importância de ouvir o próprio corpo após uma fase particularmente exigente.

Veja esta publicação no Instagram Uma postagem compartilhada por V🧄 (@vaimalama)

Uma mensagem focada no bem-estar.

Em seu depoimento, Vaimalama Chaves afirma que agora se sente mais em sintonia com seu corpo. Ela enfatiza que as transformações físicas podem ocorrer ao longo do tempo, dependendo principalmente do estilo de vida e das prioridades pessoais. Suas observações fazem parte de uma discussão mais ampla sobre a diversidade de tipos físicos e a importância de separar a aparência do valor pessoal.

Seu discurso gerou reações positivas.

A publicação de Vaimalama Chaves gerou inúmeras reações online, com muitos usuários elogiando a transparência de sua mensagem. A imagem corporal é um tema recorrente nas redes sociais, principalmente em relação à pressão associada aos padrões de beleza. Alguns observadores acreditam que esses relatos pessoais contribuem para a diversificação das representações do corpo feminino.

A evolução dos discursos em torno do corpo

Declarações públicas de figuras públicas contribuem para uma reflexão mais ampla sobre como a aparência é abordada na mídia. Ao longo dos anos, diversas personalidades do mundo da moda e da televisão compartilharam suas experiências com as expectativas relacionadas à imagem. Esses relatos ajudam a enriquecer as discussões sobre autoaceitação e a diversidade de trajetórias de vida.

Por fim, Vaimalama Chaves indica agora que prefere uma visão de bem-estar que não se baseia apenas na aparência física. Seu testemunho destaca a ideia de que o equilíbrio pessoal pode evoluir de acordo com as diferentes fases da vida.