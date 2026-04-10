A atriz Lilli Reinhart exibe um visual marcante com uma blusa de renda.

Léa Michel
@lilireinhart / Instagram

A atriz americana Lili Reinhart causou sensação no Fashion Trust Awards de 2026. Conhecida por seu papel na série "Riverdale", ela chamou a atenção de fotógrafos e internautas com um look moderno e estiloso. Rapidamente compartilhado no Instagram, o visual recebeu inúmeras reações entusiasmadas de fãs e especialistas em moda, confirmando a crescente influência da atriz no mundo fashion.

Um delicado top de renda preta

Para o evento, Lili Reinhart usou um conjunto de renda preta de duas peças. O look consistia em um top cropped de renda com gola alta sobreposto a uma blusa. Essa combinação de texturas e sobreposições criou um equilíbrio entre sensualidade e elegância. As mangas com babados adicionaram movimento à silhueta, enquanto a saia de renda combinando reforçou o ar romântico do conjunto.

Um estilo minimalista para destacar o look.

Para que seu look fosse o protagonista, Lili Reinhart optou por acessórios discretos. Ela usou pequenos brincos de diamante, adicionando um toque de brilho sem desviar a atenção do conjunto. Para a maquiagem, a atriz escolheu um visual natural em tons suaves, realçando sua pele radiante. Seus longos cabelos loiros e soltos completaram a estética moderna e etérea do conjunto. Essa escolha estilística reflete uma tendência vista nos tapetes vermelhos recentes: a preferência por uma maquiagem sutil para enfatizar o impacto visual da roupa.

Uma silhueta que confirma seu status como ícone da moda.

Com este look, Lili Reinhart confirma sua habilidade em transitar entre a elegância clássica e a ousadia contemporânea. A combinação de renda e corte estruturado ilustra a influência duradoura da renda na moda prêt-à-porter. A popularidade da peça nas redes sociais também atesta o interesse do público por silhuetas sofisticadas, porém acessíveis, capazes de inspirar tendências futuras.

Ao optar por um delicado top de renda e uma silhueta cuidadosamente elaborada, Lili Reinhart fez uma aparição marcante no Fashion Trust Awards 2026. Seu look demonstra, mais uma vez, a importância dos detalhes e da composição na construção de uma imagem de moda impactante, confirmando seu status entre as personalidades a serem observadas no tapete vermelho.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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