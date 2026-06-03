Com um visual sofisticado, Jennifer Lopez fez uma aparição marcante em Nova York.

Durante sua estadia em Nova York para promover o filme "Office Romance", a cantora e atriz americana Jennifer Lopez optou por um look que chamou a atenção. A produção incluía um top de renda com um detalhe claramente inspirado nos anos 2010 e um penteado que ela raramente usa.

Top de renda com detalhes retrô

Em uma foto em carrossel publicada no Instagram, Jennifer Lopez posa com um top de renda marfim sem alças e com detalhe peplum na cintura. Esse detalhe esvoaçante, muito em voga nos anos 2010, está de volta aos tapetes vermelhos. Ela combinou o top com uma saia longa preta e um laço preto no cabelo, criando um elegante contraste entre claro e escuro.

Um penteado raramente adotado

Quanto ao penteado, Jennifer Lopez optou por um meio-preso — cabelo puxado para trás, o restante solto — uma opção que ela raramente escolhe. Segundo a imprensa de moda, ela não usava esse penteado desde um evento beneficente em março e, antes disso, desde janeiro de 2025. Acostumada a usar o cabelo solto, liso ou ondulado, Jennifer Lopez exibiu seus grandes brincos de argola dourados cravejados de diamantes.

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O retorno de uma tendência dos anos 2010

Essa escolha ilustra um fenômeno de moda já consolidado: o grande retorno dos cortes de cabelo peplum, emblemáticos do início da década de 2010. Esse estilo está gradualmente voltando à moda, tendo sido adotado recentemente por diversas celebridades, como a atriz e produtora americana Emma Stone, a atriz, produtora, cantora e diretora australiana-americana Nicole Kidman e a atriz canadense Rachel McAdams. Ao revivê-lo, Jennifer Lopez confirma seu status de criadora de tendências.

Entre um top de renda em estilo retrô, uma saia longa preta e um penteado "inusitado", Jennifer Lopez fez uma aparição chique em Nova York. A cada look, ela confirma seu apurado senso de estilo e sua habilidade de combinar referências a tendências passadas com elegância atemporal.