Brooks Nader moderniza este maiô clássico graças a um acessório "inesperado".

A modelo e personalidade da televisão americana Brooks Nader compartilhou uma nova série de fotos no Instagram onde reinterpreta o estilo das praias vintage. O segredo do seu look? Um acessório inesperado.

Uma blusa estampada em azul e branco, estilo cartão postal.

Para sua publicação mais recente, Brooks Nader optou por uma peça coordenada em estampa azul e branca, com um estilo quase náutico. A blusa, com seu decote profundo, abraça completamente uma vibe retrô: uma silhueta marcante, linhas fluidas e a dose certa de minimalismo para deixar a estampa brilhar por si só. Nas diversas fotos do carrossel, ela aparece explorando o look de todos os ângulos — sentada, em pé, de perfil — para destacar o corte preciso da blusa. Essa produção, aparentemente sem esforço, transforma uma simples publicação de beleza em um quase editorial de moda.

O sarongue a condizer, o acessório que muda tudo.

O que torna este look tão único é a sua peça central oculta: o sarongue. Coordenado com a parte de cima até ao mais ínfimo detalhe, este tecido drapeado usado como saia envelope unifica todo o conjunto de Brooks Nader, oferecendo aquela continuidade visual tão característica dos macacões vintage das décadas de 1950 e 1960.

Naquela época, as garotas de praia perfeitas para fotos sobrepunham essas duas peças coordenadas para criar a ilusão de uma única roupa. Brooks Nader revive essa técnica com perfeita facilidade. O pareô deixa de ser um simples acessório de praia e se torna o elemento que estrutura todo o look — e que, por si só, lhe confere profundidade estilística.

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Pulseiras empilhadas e óculos grandes: um toque retrô ousado

Para completar o visual, Brooks Nader optou por acessórios: várias pulseiras nos pulsos, brincos de argola e óculos de sol grandes. Três referências aos ícones de praia do século passado, de Brigitte Bardot a Sophia Loren, que também apostaram nessas silhuetas bronzeadas e esculturais. Essa produção nos lembra, mais uma vez, o quão bem Brooks Nader domina seu estilo.

Uma nova campanha da Água Bendita

Embora a imagem tenha a espontaneidade de uma foto de férias, na verdade faz parte de uma campanha. Brooks Nader foi escolhido para representar a nova coleção de verão da marca colombiana Agua Bendita, conhecida por suas estampas coloridas feitas à mão e por sua inspiração sul-americana.

Os comentários se acumularam poucas horas após a publicação. "Apaixonada por esse look", "maravilhosa", "sublime" : os elogios foram tanto à escolha da roupa quanto à forma como Brooks Nader a compôs. Prova, se é que era necessária, de que com um pouco de conhecimento e os acessórios certos, um clássico pode se tornar surpreendentemente contemporâneo.

Com este look, Brooks Nader nos lembra de uma verdade que a moda está constantemente redescobrindo: nem sempre são as peças mais extravagantes que fazem a diferença, mas sim a arte de combiná-las. Ao combinar uma canga da mesma cor com sua blusa estampada, ela cria uma silhueta que é ao mesmo tempo nostálgica e moderna — e estabelece sutilmente uma das principais tendências do verão de 2026.