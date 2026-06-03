"Elegância não tem idade": aos 68 anos, Michelle Pfeiffer encanta com um vestido branco refinado.

Anaëlle G.
@michellepfeifferofficial / Instagram

A atriz americana Michelle Pfeiffer causou sensação no tapete vermelho do Gotham Television Awards de 2026, em Nova York. Vestida com um elegante vestido branco, ela cativou o público, tanto online quanto presencialmente, em um evento organizado em parte em sua homenagem.

Um vestido branco marfim

Para a ocasião, Michelle Pfeiffer escolheu um vestido marfim, combinando simplicidade e requinte. O modelo sem mangas apresenta delicados bordados florais em relevo que adornam o corpete, criando um efeito texturizado, quase como uma pluma. O vestido flui em uma saia plissada, adicionando movimento e leveza ao visual. A atriz usou os cabelos loiros ondulados soltos e optou por uma maquiagem luminosa e sapatos de bico fino para uma silhueta atemporal.

Uma enxurrada de elogios online

Muitos internautas elogiaram sua elegância, multiplicando os comentários elogiosos: "Elegância não tem idade" , "sublime" ... Todas essas mensagens atestam a admiração duradoura que Michelle Pfeiffer inspira, cujo estilo é uma referência.

Uma noite em forma de homenagem.

Além da moda, essa aparição coincidiu com a entrega de um prêmio prestigioso. Michelle Pfeiffer recebeu o Prêmio Tributo à Lenda, um reconhecimento por sua grande contribuição ao cinema e à televisão. Visivelmente emocionada, a atriz confidenciou que se sentia "em casa" na cerimônia, uma referência a um de seus papéis icônicos, o de Mulher-Gato em "Batman: O Retorno". Uma homenagem apropriada para uma artista com uma carreira que abrange mais de quatro décadas.

Uma carreira lendária

Alcançando a fama na década de 1980, Michelle Pfeiffer deixou sua marca no cinema com filmes como "Scarface", "Ligações Perigosas" e "Os Fabulosos Irmãos Baker". Mais recentemente, ela retornou à televisão com duas séries aclamadas: "Margo's Got Money Trouble" na Apple TV+ e "The Madison" na Paramount+. Indicada ao Oscar três vezes, ela confirma seu status como uma figura importante em Hollywood.

Entre um deslumbrante vestido branco e uma homenagem à altura de sua carreira, Michelle Pfeiffer brilhou no Gotham Television Awards de 2026. Ela provou, mais uma vez, que elegância e talento não têm prazo de validade. Uma aparição que ficará marcada como um dos pontos altos da noite.

Anaëlle G.
Anaëlle G.
Sou apaixonada por moda e estou sempre atenta às tendências que refletem nossa época. Adoro observar como as pessoas se vestem, por que o fazem e o que a moda revela sobre nós. Além das passarelas e das silhuetas, são as histórias que realmente me fascinam.
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