"Uma rainha": esta modelo e mãe cativa em um vestido de espartilho

Léa Michel
@lena_helenabusch / Instagram

Para comemorar seu aniversário, a modelo e mãe Lena Helena Busch compartilhou uma série de fotos no Instagram que imediatamente chamaram a atenção. Na primeira imagem, ela aparece com um vestido de corset espetacular, que mescla referências clássicas com detalhes contemporâneos.

Um vestido com espartilho que combina inspiração histórica e modernidade.

O look se destaca pela estrutura de espartilho que remete a silhuetas históricas, frequentemente associadas à moda vitoriana ou barroca. O corte acentua a cintura e valoriza a figura de Lena Helena Busch, enquanto os materiais leves e as camadas de tecido conferem uma dimensão moderna e fluida.

Detalhes delicados, como bordados e elementos decorativos, realçam a impressão de uma peça meticulosamente confeccionada, concebida como um destaque. O equilíbrio entre tradição e modernidade é fundamental para este look. O vestido combina uma base estruturada com elementos mais fluidos, criando um contraste visual harmonioso. Essa combinação resulta em um visual elegante, mantendo um toque contemporâneo que se alinha às tendências recentes.

Um tratamento de beleza sofisticado para completar o visual.

O penteado de Lena Helena Busch desempenha um papel fundamental no visual geral. Seu cabelo está preso em um coque elaborado, com mechas levemente onduladas emoldurando o rosto. Essa escolha evoca certas influências retrô, ao mesmo tempo que mantém um acabamento moderno graças à sua textura macia e natural.

A maquiagem está em sintonia com o espírito da roupa. A pele está luminosa, enquanto os olhos são delicadamente definidos para adicionar profundidade sem sobrecarregar o visual. Esse tipo de maquiagem costuma complementar silhuetas estruturadas, buscando o equilíbrio entre sofisticação e sutileza.

Os acessórios, em especial o colar brilhante, completam o visual, adicionando um toque extra de elegância. A combinação do vestido corset com as joias reforça a imagem de um look meticulosamente planejado até o último detalhe.

Os internautas ficam cativados pela mistura do antigo com o moderno.

Na seção de comentários da publicação no Instagram, muitos usuários reagiram positivamente a esse look de aniversário. Vários comentários a descreveram como tendo um ar "de rainha", destacando a elegância e a personalidade confiante do look de Lena Helena Busch. Outros comentários enfatizaram a combinação bem-sucedida de inspirações vintage e elementos modernos, uma mistura particularmente apreciada pelos entusiastas da moda.

Em suma, este tipo de silhueta ilustra o crescente interesse por peças que revisitam códigos clássicos, adaptando-os a uma estética contemporânea. A popularidade dos corsets modernizados atesta o retorno aos cortes estruturados, reinterpretados de forma mais confortável e moderna. Com este vestido corset, Lena Helena Busch oferece uma interpretação elegante de um estilo inspirado no passado, confirmando o apelo de looks que combinam herança estilística e modernidade.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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