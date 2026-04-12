Semelhança impressionante: Blue Ivy, filha de Beyoncé, causa sensação em rara aparição.

Fabienne Ba.
@beyonce / Instagram

Blue Ivy Carter, filha de Beyoncé e Jay-Z, fez recentemente uma aparição pública notável ao lado de sua mãe. Sua presença em um evento da marca Cécred gerou inúmeros comentários online, principalmente devido à sua semelhança com a cantora.

Uma participação notável em um evento

Blue Ivy Carter compareceu a um evento promovido pela Cécred, a marca de produtos para cabelo fundada por sua mãe, Beyoncé. Na ocasião, a jovem adolescente usou um vestido branco com corte estruturado e um detalhe decorativo nas costas. Imagens compartilhadas nas redes sociais mostram mãe e filha com looks combinando. O evento também contou com a presença da mãe de Beyoncé, Tina Knowles, reforçando o aspecto familiar da ocasião.

Uma semelhança destacada por usuários da internet

Muitos internautas comentaram sobre a semelhança entre Blue Ivy e sua mãe, Beyoncé, principalmente em relação aos penteados e à silhueta. A jovem exibia cabelos longos e ondulados com risca ao meio, um estilo frequentemente associado a Beyoncé. As roupas combinando, baseadas em uma paleta de cores semelhante, reforçaram ainda mais essa impressão.

Presença regular em eventos familiares.

Blue Ivy ocasionalmente acompanha sua mãe em eventos relacionados a seus projetos profissionais. A jovem já compareceu em diversas ocasiões a eventos artísticos ou beneficentes, frequentemente em um ambiente familiar. Essas aparições contribuem para alimentar o interesse da mídia na família Carter.

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Uma publicação compartilhada por Beyoncé (@beyonce)

A imagem pública dos filhos de personalidades da mídia

Os filhos de figuras públicas atraem regularmente a atenção da mídia e do público, principalmente durante suas aparições oficiais. A cobertura midiática desses momentos pode impulsionar o interesse em eventos relacionados a projetos artísticos ou empresariais. Neste caso específico, a presença de Blue Ivy faz parte de um evento promocional na indústria da beleza.

Dessa forma, as imagens compartilhadas online ampliam o alcance dessas aparições. As publicações feitas por participantes ou fãs permitem que as imagens cheguem rapidamente a um público internacional. A reação online demonstra a atenção dada aos detalhes estilísticos nesse tipo de evento.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sou Fabienne, redatora do site The Body Optimist. Sou apaixonada pelo poder das mulheres no mundo e pela capacidade que elas têm de transformá-lo. Acredito que as mulheres têm uma voz única e importante a oferecer, e me sinto motivada a fazer a minha parte para promover a igualdade. Faço o possível para apoiar iniciativas que incentivem as mulheres a se manifestarem e serem ouvidas.
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