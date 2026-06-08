A grávida Aubrey Plaza exibe sua barriguinha no tapete vermelho.

A atriz e produtora americana Aubrey Plaza está vivenciando um dos períodos mais intensos de sua vida pessoal. Recentemente, ela compareceu ao tapete vermelho do Tony Awards em Nova York, acompanhada de seu parceiro, Chris Abbott. E sua barriguinha de grávida, que ela fez questão de exibir, chamou imediatamente a atenção de todos.

Um vestido coluna

Para a ocasião, Aubrey Plaza optou por um longo vestido preto de corte reto adornado com finas listras verticais brancas. Uma peça de corte impecável que abraçava sua silhueta, acomodando delicadamente as curvas da gravidez. Ela completou o look com uma abordagem minimalista: cabelos longos soltos, maquiagem discreta e sem joias chamativas. Um estilo refinado que permitiu que sua silhueta e o momento em si fossem os protagonistas. Em diversas fotos, a atriz aparece com a mão protetora sobre a barriga — um gesto carinhoso que já se tornou um clássico entre as celebridades grávidas.

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Uma aparência de quem sabe das coisas

Ao lado de Aubrey Plaza, Chris Abbott combinou perfeitamente seu visual com o da sua parceira. O ator americano apareceu com um smoking de veludo preto, camisa branca, gravata preta e calça preta. Uma elegância discreta e refinada, em perfeita sintonia com o espírito da noite.

Essa aparição teve um significado especial para o casal. Chris Abbott foi indicado ao prêmio de Melhor Ator Coadjuvante por sua interpretação de Biff Loman na remontagem da icônica peça de Arthur Miller, "A Morte do Caixeiro Viajante", uma produção que recebeu nada menos que nove indicações ao Tony em 2026.

Uma gravidez foi confirmada em abril passado.

No início da primavera, o casal confirmou que estava esperando seu primeiro filho. Aubrey Plaza falou publicamente pela primeira vez no podcast "SmartLess", com uma franqueza desarmante: "Bem, tem um bebê dentro de mim", confessou, acrescentando: "Eu sempre, sempre, sempre quis saber como era a sensação. Essa aventura parece tão interessante."

Com essa aparição radiante no Tony Awards de 2026, Aubrey Plaza marca um importante passo em sua vida. O casal, que compartilha diversos projetos profissionais — do teatro off-Broadway ao filme "Black Bear" de 2020 — parece estar encarando esse novo capítulo com tanta cumplicidade quanto discrição.