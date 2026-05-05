Ao exibir sua barriga sarada em um vestido desconstruído, a cantora Victoria Monét provoca reações.

Duas peças, duas cores – e, no entanto, o look da cantora e compositora americana Victoria Monét no Billboard Women in Music Awards de 2026 foi tudo menos simples. Foi a forma como as duas peças foram cortadas e combinadas que mudou tudo e gerou uma onda de reações nas redes sociais.
Um top bandeau preto assimétrico e uma saia branca desconstruída.
A edição de 2026 do Billboard Women in Music Awards aconteceu no dia 29 de abril no Hollywood Palladium, reunindo um elenco de artistas que incluía a cantora, compositora e atriz americana Teyana Taylor, a cantora e compositora sueca Zara Larsson, a cantora sul-africana Tyla, a atriz americana Keke Palmer e a cantora e compositora americana Victoria Monét – cada uma com um visual marcante que transformou o tapete vermelho em um verdadeiro desfile de moda.
Victoria Monét usou um conjunto Rhea Costa: um top preto tomara que caia com decote assimétrico, combinado com uma saia branca fluida com um leve drapeado lateral. A saia caía abaixo dos quadris, criando uma linha diagonal que deixava a cintura e o abdômen à mostra — o detalhe que chamou a atenção de todos. Um lado coberto, o outro mais aberto; um lado ajustado, o outro fluido — um contraste marcante que deixou uma impressão duradoura.
Victoria Monét comparece ao Billboard Women In Music 2026. pic.twitter.com/uLWTs25cBQ
— 21 (@21metgala) 30 de abril de 2026
Victoria Monét, artista em ascensão e ícone de estilo
Victoria Monét não é conhecida apenas por sua música — sua presença no mundo da moda está se consolidando cada vez mais como uma extensão natural de sua identidade artística. Após diversas aparições marcantes nos últimos meses, esta seleção da Billboard Women in Music confirma que ela está construindo uma estética pessoal coerente: precisa e ousada nos detalhes.
Resumindo, a cantora e compositora americana Victoria Monét provou que um visual marcante não precisa ser "chamativo". Muitas vezes, é a construção da peça que faz toda a diferença.