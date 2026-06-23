Com seus "sapatos ilusão", Eva Longoria apresenta um de seus looks mais marcantes.

A atriz, diretora e produtora americana Eva Longoria exibiu um look impecável em uma rara aparição ao lado do marido, José Bastón. Recentemente, ela causou sensação na cerimônia de inauguração da estrela de David Beckham na Calçada da Fama de Hollywood, graças a um vestido Victoria Beckham e sandálias com efeito ilusão.

Um vestido midi envelope na cor roxa berinjela

Eva Longoria marcou presença em um elegante evento noturno. Ela acompanhou o marido, José Bastón, à cerimônia de inauguração da estrela de David Beckham na famosa Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles. A peça central de seu look foi um vestido midi envelope em um tom roxo-berinjela.

O vestido se destaca por diversos detalhes de alta costura: mangas fluidas e com fenda que caem elegantemente sobre os ombros, e um delicado franzido na cintura que marca a transição entre a parte superior e inferior da peça. A parte de trás do vestido apresenta uma barra assimétrica, adicionando um toque artístico à silhueta. Essa construção sofisticada ilustra perfeitamente a linguagem estilística de Victoria Beckham, uma mistura de rigor britânico e romantismo contemporâneo.

Sandálias cor da pele com um efeito ilusão impressionante

O detalhe mais comentado deste look é, sem dúvida, a escolha dos sapatos. Com styling de Charlene Roxborough Konsker, Eva Longoria optou por sandálias de bico fino da Giuseppe Zanotti em tom nude, que combinaram perfeitamente com seu tom de pele. O modelo apresenta uma tira fina no tornozelo e uma faixa ligeiramente mais larga na parte frontal do pé.

É precisamente esse tom nude que cria um "efeito de ilusão": a cor se funde perfeitamente com a pele de Eva Longoria, dando a impressão de que ela está quase descalça no tapete verde. Um "truque de estilo" que imediatamente causou furor entre os fãs de moda.

Pedicure branca e unhas rosa vibrantes.

A ilusão criada pelas sandálias é reforçada por outro detalhe: uma pedicure branca luminosa, visível através da delicada estrutura dos sapatos. Para a manicure, Eva Longoria optou por unhas rosa brilhantes, adicionando um toque extra de brilho ao seu conjunto. Esses detalhes de beleza aparentemente insignificantes ilustram a precisão estilística de Eva Longoria e sua equipe. Tudo neste look parece ter sido meticulosamente planejado para criar uma harmonia visual perfeita, dos sapatos aos dedos dos pés.

Um conjunto de joias de diamantes para completar o visual.

Para completar o look, Eva Longoria optou por joias de diamantes cuidadosamente selecionadas. Ela usou brincos grandes de pérola, uma gargantilha delicada e um anel de diamantes, criando um conjunto harmonioso e luminoso. Um relógio de ouro no pulso adicionou um toque de calor, contrastando com o brilho branco dos diamantes.

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Uma homenagem discreta à família Beckham.

Para a ocasião, Eva Longoria escolheu cuidadosamente seu look com uma sutil homenagem à família anfitriã. A atriz usou um vestido da Victoria Beckham, a grife fundada pela esposa de David Beckham. Um toque elegante e natural, que revelou muito sobre o bom gosto de Eva Longoria. Ao optar por uma criação da marca Victoria Beckham, Eva Longoria honrou tanto o evento quanto alguém que ela claramente considera uma amiga de longa data. Um gesto discreto, perfeitamente em sintonia com a elegância da ocasião.

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Uma cerimônia que reuniu a família Beckham.

A cerimônia, que contou com a presença de Eva Longoria, também foi um momento significativo para toda a família Beckham. O evento reuniu muitos convidados elegantemente vestidos, incluindo Harper, a filha de 12 anos de David Beckham, que apareceu com um vestido rosa de alças finas combinado com um cardigã. Victoria Beckham, fiel ao seu estilo, combinou com a filha em um vestido de mangas compridas com saia em camadas e fenda. Foi um encontro familiar cheio de estilo, para o qual Eva Longoria contribuiu com sua presença particularmente marcante.

Com seu vestido cor berinjela de Victoria Beckham, suas sandálias "ilusão" de Giuseppe Zanotti e seu conjunto de joias de diamantes, Eva Longoria fez uma de suas aparições mais marcantes do ano. Prova, se é que alguma era necessária, de que na encruzilhada entre a alta costura e o protocolo, é sempre a atenção aos detalhes que faz toda a diferença.