A modelo Rose Bertram está revivendo a tendência dos maiôs com um design bordado com miçangas.

A modelo belga Stephanie Rose Bertram, mais conhecida como Rose Bertram, compartilhou um novo look de verão com um conjunto de praia branco adornado com amarrações de miçangas na frente. Um estilo perfeitamente alinhado com as tendências do verão de 2026.

Uma aparência de verão muito marcante

A modelo belga compartilhou uma foto sua com um look de praia minimalista, porém inegavelmente estiloso. Essa abordagem está alinhada com a identidade visual que ela cultivou desde sua estreia, uma mistura de elegância europeia e clima praiano, fruto de seu trabalho em grandes campanhas internacionais. Sua aparição foi ainda mais bem-vinda, visto que Rose Bertram, agora mãe de dois filhos, compartilha poucos vislumbres de seu dia a dia nas redes sociais – tornando cada um de seus looks particularmente aguardado.

Um look de praia com muita personalidade.

O elemento central deste look é, sem dúvida, o seu fato de praia. Rose Bertram optou por um fato de banho de uma só peça num branco particularmente luminoso, que complementa na perfeição a sua tez bronzeada. Uma cor intemporal, inseparável das silhuetas icónicas de praia do século XX, que está a regressar com força nos guarda-roupas de verão contemporâneos. Esta peça justa ilustra na perfeição o ressurgimento do fato de banho de uma só peça como uma alternativa chique aos tradicionais biquínis. Esta abordagem estilística reflete a afinidade de Rose Bertram por clássicos reinventados, capazes de transcender épocas sem nunca parecerem antiquados.

Laços com miçangas na frente

O detalhe que faz toda a diferença nesta peça reside em seus adornos. O vestido apresenta laços bordados com miçangas na parte da frente. Essas miçangas conferem um efeito escultural particularmente sofisticado a uma peça que, de outra forma, seria minimalista. Essa abordagem ilustra a tendência atual de vestidos de uma peça com aplicações, onde cada detalhe conta para transformar uma peça simples em uma verdadeira obra de alta costura. A interação entre o branco discreto e a delicadeza das miçangas cria um contraste visual particularmente bem-sucedido.

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Um grande retorno para o maiô!

Essa aparição faz parte de uma tendência mais ampla que caracteriza o verão de 2026: o grande retorno do maiô de uma peça à moda praia. Há muito associado a uma estética mais madura ou clássica, esse traje de praia está agora reconquistando popularidade entre as gerações mais jovens, que o veem como uma alternativa chique, confortável e sofisticada aos biquínis.

Uma modelo belga com carreira internacional.

Nascida em 26 de outubro de 1994 em Kortrijk, Bélgica, Rose Bertram foi descoberta pela agência Dominique Models, sediada em Bruxelas, ainda adolescente. Ela então seguiu sua carreira nos Estados Unidos, onde rapidamente alcançou um marco decisivo: aos 21 anos, tornou-se a primeira belga a integrar o prestigiado seleto grupo de modelos da Sports Illustrated Swimsuit.

Esse reconhecimento marcou o início de uma carreira internacional de notável sucesso, pontuada por capas e campanhas para os maiores nomes da moda e da beleza. Ao longo dos anos, Rose Bertram colaborou extensivamente com marcas líderes. Sua imagem foi escolhida por H&M, L'Oréal, Hunkemöller, Primark, Agent Provocateur e Etam, entre outras, para campanhas de moda.

Com este maiô branco adornado com amarrações de miçangas, Rose Bertram faz uma das aparições de verão mais marcantes da temporada. Ela demonstra mais uma vez seu apurado senso de estilo, capaz de transformar uma peça clássica de moda praia em um ícone contemporâneo.