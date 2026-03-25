"Ela não envelheceu": a cantora Miley Cyrus faz um retorno notável.

Léa Michel
@disneyplus / Instagram

A cantora, compositora, musicista, produtora e atriz americana Miley Cyrus chamou a atenção na estreia do "Especial de 20º Aniversário de Hannah Montana", realizada em Los Angeles em 23 de março de 2026. Vinte anos após o lançamento da série que marcou toda uma geração, ela escolheu homenagear sua personagem icônica com um look inspirado no universo de Hannah Montana.

Uma aparição que reacende a nostalgia.

Para o evento, Miley Cyrus usou um vestido de malha metálica combinado com uma camiseta da Hannah Montana, uma referência direta aos seus primórdios no Disney Channel. Seu penteado, com franja lateral e cabelo loiro solto, também remetia à estética da personagem que a tornou um nome conhecido em todo o mundo nos anos 2000.

Essa aparição gerou imediatamente inúmeras reações nas redes sociais. Nos comentários, muitos usuários destacaram a consistência de sua imagem ao longo dos anos, alguns escrevendo que "ela não envelhece". Essas reações demonstram o apego duradouro do público à persona de Hannah Montana e à trajetória artística de Miley Cyrus.

Uma homenagem a um papel que se tornou icônico.

Exibida entre 2006 e 2011, a série "Hannah Montana" contava a história de uma adolescente que levava uma vida dupla, entre o anonimato e o estrelato musical. O programa ajudou a transformar Miley Cyrus em uma estrela internacional e continua sendo uma referência da cultura pop jovem até hoje.

O programa comemorativo oferece um olhar retrospectivo sobre o impacto da série, apresentando imagens de arquivo inéditas e uma entrevista conduzida pelo podcaster Alex Cooper. O programa também destaca a influência duradoura da personagem no público, duas décadas após sua criação.

Um ícone pop entre a herança e a evolução.

Com esse retorno ocasional ao universo de Hannah Montana, Miley Cyrus demonstra que abraça completamente esse período de sua carreira, ao mesmo tempo em que continua sua evolução artística. E a estreia do "Especial de 20º Aniversário de Hannah Montana" ilustra o lugar especial que a série ainda ocupa na memória coletiva.

Além da nostalgia, este evento também serve como um lembrete de uma verdade simples, porém essencial: mesmo que alguns internautas afirmem, em tom de brincadeira, que o tempo não muda, envelhecer é natural — e, acima de tudo, não há absolutamente nada de vergonhoso nisso. O tempo passa para todos, e é justamente essa evolução que torna as jornadas artísticas mais ricas e autênticas.

Nesse sentido, rever figuras icônicas da nossa juventude não diminui em nada a magia; muito pelo contrário. Esses reencontros, assim como reboots ou comemorações de aniversário de séries cult, ganham uma dimensão ainda maior porque estão enraizados na passagem do tempo, em nossas memórias e em nosso próprio crescimento pessoal.

Combinando nostalgia e modernidade, Miley Cyrus confirma sua capacidade de revisitar seus primeiros trabalhos com distanciamento e criatividade. Esse retorno notável prova que certas figuras da cultura pop continuam a transcender gerações.

Léa Michel
Léa Michel
Apaixonada por cuidados com a pele, moda e cinema, dedico meu tempo a explorar as últimas tendências e compartilhar dicas inspiradoras para se sentir bem na própria pele. Para mim, a beleza reside na autenticidade e no bem-estar, e é isso que me motiva a oferecer conselhos práticos para combinar estilo, cuidados com a pele e realização pessoal.
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