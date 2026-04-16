Nicole Kidman embarca em um projeto inesperado sobre questões relacionadas ao fim da vida.

A atriz, produtora e diretora australiana-americana Nicole Kidman surpreendeu muitos ao revelar que está se preparando para um papel bem diferente dos sets de filmagem. Ela quer aprender a apoiar pessoas em fase terminal, um projeto que ela conecta diretamente à morte de sua mãe em 2024.

Nicole Kidman está se dedicando a um projeto muito pessoal.

Nicole Kidman revelou, durante um discurso na Universidade de São Francisco, que está se capacitando para se tornar uma doula da morte, ou seja, uma profissional de apoio a pessoas em fase terminal. Diversos veículos de comunicação americanos noticiaram a declaração, feita durante um debate público realizado no campus.

Essa escolha marca uma virada inesperada na carreira da atriz. Premiada por seus papéis no cinema e na televisão, Nicole Kidman explicou que essa decisão também fazia parte de sua jornada pessoal. Segundo relatos de seu discurso, ela apresentou esse treinamento como uma forma de ampliar sua compreensão sobre cuidado, conforto e presença com pessoas em fase terminal.

Um compromisso que nasce da experiência pessoal.

Nicole Kidman associou este projeto ao falecimento de sua mãe, Janelle Ann Kidman, em setembro de 2024. Na ocasião, a atriz deixou o Festival de Cinema de Veneza após saber da morte da mãe, onde acabara de ser premiada pelo filme "Babygirl".

Segundo relatos da imprensa, ela explicou que esse período evidenciou uma dificuldade muito real: apesar da presença e da boa vontade de sua família, nem sempre era possível estar presente o tempo todo. Essa constatação a levou a buscar apoio externo, capaz de oferecer uma presença calma, imparcial e reconfortante durante os momentos finais de vida.

Uma rara declaração pública sobre um assunto delicado.

O assunto atraiu ainda mais atenção porque Nicole Kidman falou de um compromisso muito pessoal, bastante diferente dos anúncios de carreira mais tradicionais. A imprensa anglo-saxônica destacou a natureza inesperada dessa revelação, mas também sua dimensão profundamente humana, em um contexto em que as profissões relacionadas aos cuidados paliativos estão ganhando visibilidade.

Essa declaração também surge em um momento em que a atriz está falando mais abertamente sobre o luto pelos pais. Seu pai, Anthony Kidman, faleceu em 2014, e ela já prestou diversas homenagens à influência decisiva que eles tiveram em sua vida e carreira.

Ao anunciar que está se capacitando para se tornar cuidadora de pacientes em fase terminal, Nicole Kidman revela uma faceta inesperada de sua vida. Este projeto, que nasceu de uma perda pessoal, destaca uma abordagem discreta, porém impactante, focada no conforto e no cuidado com o próximo.