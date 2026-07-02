Rihanna eleva a tendência do "amarelo manteiga" com um look ousado.

Julia P.
@badgalriri / Instagram

A cantora e empresária barbadiana Rihanna continua a consolidar seu status como ícone da moda. No Instagram, ela compartilhou uma nova série de fotos exibindo uma das cores mais quentes do momento: o amarelo manteiga. Com essa publicação, ela apresenta um look ousado que rapidamente gerou reações de seus milhões de seguidores.

Rihanna está deslumbrante em um look casual chique.

Neste ensaio fotográfico com fundo azul, Rihanna optou por um conjunto monocromático composto por um sutiã de renda amarelo-manteiga, uma camisa xadrez oversized combinando, shorts coordenados e sapatos de salto estampados nos mesmos tons. Essa escolha ilustra perfeitamente a tendência para esse tom suave e luminoso, que está muito presente nas coleções de primavera/verão.

Fiel ao seu estilo, Rihanna brinca com contrastes, combinando lingerie delicada com uma camisa folgada usada casualmente. Para os acessórios, ela completa o look com um colar dourado adornado com pedras e uma tornozeleira discreta. Seus longos cabelos loiros naturalmente ondulados adicionam um toque elegante, enquanto a maquiagem, dominada por um blush rosa vibrante e uma pele luminosa, acentua o clima romântico do ensaio fotográfico.

Uma publicação que está causando sensação

Como costuma acontecer, as novas fotos de Rihanna rapidamente geraram inúmeras reações no Instagram. Os usuários elogiaram tanto seu visual quanto seu senso de estilo, enquanto diversos comentários destacaram a suavidade de sua paleta de cores veranil e a estética refinada das fotos. Ao longo dos anos, Rihanna se consolidou como uma figura importante no mundo da moda.

Amarelo manteiga, a cor indispensável de 2026.

Já adotada nas passarelas e por diversas celebridades, a cor amarelo-manteiga está prestes a se tornar uma das cores-chave de 2026. Mais suave que um amarelo vibrante, ela cativa com sua elegância discreta e a facilidade com que combina com tons neutros ou pastéis. Com esta publicação, Rihanna demonstra mais uma vez sua capacidade de pegar tendências e imbuí-las de uma identidade única.

Com este novo visual totalmente em amarelo manteiga, Rihanna confirma mais uma vez sua influência na moda contemporânea. Combinando elegância confiante com domínio das tendências, ela prova que uma simples postagem no Instagram pode rapidamente se tornar uma fonte de inspiração para os entusiastas da moda.

Julia P.
Julia P.
Sou Julia, uma jornalista apaixonada por descobrir e compartilhar histórias cativantes. Com um estilo de escrita criativo e um olhar atento, busco dar vida a uma ampla gama de tópicos, desde tendências atuais e questões sociais até delícias culinárias e segredos de beleza.
Article précédent
Jennifer Garner compartilha uma lembrança de infância que surpreende seus fãs.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Jennifer Garner compartilha uma lembrança de infância que surpreende seus fãs.

A atriz americana Jennifer Garner presenteou seus seguidores com uma doce viagem ao passado. Ela compartilhou uma lembrança...

"Um abdômen esculpido": esta atriz impressiona com sua figura.

A atriz e modelo canadense Emeraude Toubia compartilhou uma foto no Instagram tirada durante um treino, acompanhada de...

Aos 59 anos, Pamela Anderson comemora seu aniversário ao sol.

A atriz e modelo canadense-americana Pamela Anderson comemorou seu 59º aniversário da maneira mais simples possível: dando um...

Essa cantora está surpreendendo os fãs com sobrancelhas descoloridas.

Daniela, integrante do grupo feminino americano Katseye, causou polêmica com uma transformação radical em seu visual. A cantora...

Em um espartilho branco, Madison Beer adota um visual que gera reações dos internautas.

A cantora, modelo e atriz americana Madison Beer compartilhou uma série de fotos de bastidores de sua "Locket...

A cantora Bebe Rexha nos lembra que a autoconfiança não tem tamanho.

A artista por trás de sucessos contagiantes como "I'm Good (Blue)" e "Meant to Be", Bebe Rexha é...