Rihanna eleva a tendência do "amarelo manteiga" com um look ousado.

A cantora e empresária barbadiana Rihanna continua a consolidar seu status como ícone da moda. No Instagram, ela compartilhou uma nova série de fotos exibindo uma das cores mais quentes do momento: o amarelo manteiga. Com essa publicação, ela apresenta um look ousado que rapidamente gerou reações de seus milhões de seguidores.

Rihanna está deslumbrante em um look casual chique.

Neste ensaio fotográfico com fundo azul, Rihanna optou por um conjunto monocromático composto por um sutiã de renda amarelo-manteiga, uma camisa xadrez oversized combinando, shorts coordenados e sapatos de salto estampados nos mesmos tons. Essa escolha ilustra perfeitamente a tendência para esse tom suave e luminoso, que está muito presente nas coleções de primavera/verão.

Fiel ao seu estilo, Rihanna brinca com contrastes, combinando lingerie delicada com uma camisa folgada usada casualmente. Para os acessórios, ela completa o look com um colar dourado adornado com pedras e uma tornozeleira discreta. Seus longos cabelos loiros naturalmente ondulados adicionam um toque elegante, enquanto a maquiagem, dominada por um blush rosa vibrante e uma pele luminosa, acentua o clima romântico do ensaio fotográfico.

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Uma publicação que está causando sensação

Como costuma acontecer, as novas fotos de Rihanna rapidamente geraram inúmeras reações no Instagram. Os usuários elogiaram tanto seu visual quanto seu senso de estilo, enquanto diversos comentários destacaram a suavidade de sua paleta de cores veranil e a estética refinada das fotos. Ao longo dos anos, Rihanna se consolidou como uma figura importante no mundo da moda.

Amarelo manteiga, a cor indispensável de 2026.

Já adotada nas passarelas e por diversas celebridades, a cor amarelo-manteiga está prestes a se tornar uma das cores-chave de 2026. Mais suave que um amarelo vibrante, ela cativa com sua elegância discreta e a facilidade com que combina com tons neutros ou pastéis. Com esta publicação, Rihanna demonstra mais uma vez sua capacidade de pegar tendências e imbuí-las de uma identidade única.

Com este novo visual totalmente em amarelo manteiga, Rihanna confirma mais uma vez sua influência na moda contemporânea. Combinando elegância confiante com domínio das tendências, ela prova que uma simples postagem no Instagram pode rapidamente se tornar uma fonte de inspiração para os entusiastas da moda.