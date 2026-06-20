Sasha Obama, de 25 anos, opta por uma elegância atemporal durante um passeio com sua mãe.

Sasha Obama, a filha mais nova do 44º presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, e de Michelle Robinson-Obama, celebrou recentemente seu 25º aniversário. Ela comemorou a data com um jantar ao lado da mãe, optando por um visual clássico, elegante e discreto.

Um jantar de aniversário amigável com Michelle Obama

Michelle Obama anunciou o aniversário de sua filha caçula com uma foto emocionante publicada no Instagram. No dia 10 de junho de 2026, Sasha Obama comemorou seu 25º aniversário com a mãe em um jantar especial. A ex-primeira-dama compartilhou uma foto rara, tirada nos bastidores dessa celebração íntima. Na imagem, mãe e filha aparecem visivelmente emocionadas, posando juntas em um ambiente acolhedor e aconchegante. A publicação tocou imediatamente os seguidores da autora de "Minha História", que não estão acostumados a ver Sasha em público.

Um vestidinho preto para um look atemporal

Para esta noite excepcional, Sasha Obama optou por uma escolha certeira: o vestidinho preto. A jovem usou um vestido sem mangas, com gola redonda e linhas simples, no mais puro espírito do famoso pretinho básico criado por Coco Chanel quase um século antes. Essa escolha decididamente clássica ressalta uma maturidade estilística confiante e um gosto por peças atemporais, capazes de transcender tendências sem jamais sair de moda. Uma elegância discreta, perfeitamente adequada ao espírito da noite.

Brincos de argola prateados para dar um toque de elegância ao visual.

Para complementar o vestido minimalista, Sasha Obama optou por brincos de argola prateados e robustos, que adicionaram um toque contemporâneo ao visual. Ela também escolheu um penteado simples e elegante: seus longos cabelos pretos e lisos com uma risca central bem definida. Uma escolha de beleza minimalista, que combinou perfeitamente com a elegância discreta do seu look.

Michelle Obama opta pelo marrom expresso

Ao lado dele, Michelle Obama exibiu um visual fiel ao seu estilo característico, uma mistura de elegância clássica com toques mais ousados. A ex-primeira-dama usava um vestido longo de mangas compridas em um tom profundo de marrom café, com decote assimétrico acentuado por um zíper prateado aparente. Seu cabelo estava penteado em um elegante ombré preto com mechas caramelo, escovado e com a risca no meio. O conjunto demonstrou, mais uma vez, seu impecável senso de estilo.

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A mensagem carinhosa de Michelle Obama

Além da própria foto, foi a mensagem que a acompanhava que emocionou particularmente a comunidade. "Feliz 25º aniversário, Sasha! Tem sido uma alegria imensa ver você crescer e se tornar uma jovem tão brilhante e linda, trilhando seu próprio caminho. Não poderia estar mais orgulhosa de você", escreveu Michelle Obama na legenda. Uma declaração carinhosa que diz muito sobre o forte laço entre mãe e filha caçula.

Barack Obama também prestou homenagem à sua filha.

Barack Obama não quis perder este momento. O ex-presidente dos EUA também homenageou sua filha nas redes sociais, publicando duas fotos. A primeira, tirada no Jogo das Estrelas da NBA em 15 de fevereiro, mostra Sasha entre seus pais. A segunda, uma foto mais antiga, mostra ele abraçando a filha quando ela era pré-adolescente. "Feliz aniversário, Sasha! Não consigo acreditar que você já tem 25 anos — o tempo realmente voa. Tem sido uma alegria imensa ver você se tornar a mulher que é hoje", escreveu o ex-presidente.

Em seu vestidinho preto e brincos de argola prateados, Sasha Obama fez uma aparição muito elegante para comemorar seu 25º aniversário. Cercada por uma mãe visivelmente orgulhosa e recebida por um pai igualmente emocionado, a jovem celebrou esse marco simbólico com requinte.